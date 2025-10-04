Olimpiadi Milano-Cortina cifre folli per un solo weekend: le cifre sono da capogiro

Il conto alla rovescia finale per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è iniziato, ma il sogno di vivere le gare non sarà alla portata di tutti.

A vent’anni esatti dall’ultima Olimpiade invernale disputata in Italia, Milano e Cortina all’inizio del 2026 saranno le protagoniste indiscusse degli “sport freddi”. Le due città in gemellaggio sono ormai pronte ad ospitare le delegazioni di atleti e l’enorme afflusso di appassionati per presenze già considerate da record. Vivere l’emozione delle Olimpiadi però non sarà alla portata di tutti, i prezzi sono già alle stelle e fanno discutere.

L’annuncio delle Olimpiadi 2026 ospitate da Milano e Cortina sembra ormai lontanissimo nel tempo, un appuntamento che in questi anni ha messo sotto pressione gli addetti ai lavori sia per la mole di lavoro (sono ancora in fase di completamento i lavori necessari agli impianti che ospiteranno le gare) sia per il dibattito ambientale che ne è venuto fuori.

Il countdown finale è però arrivato e la cerimonia di inaugurazione si terrà il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano. Un evento, le Olimpiadi, che attirano migliaia di appassionati e curiosi che determina un introito non indifferente per le Paesi e città ospitanti, con tutto l’indotto che ne riceve benefici. Quelle di Milano-Cortina però non saranno Olimpiadi aperte a tutti, troppo proibitivo il costo tra alberghi, appartamenti ad affitto breve e biglietti di accesso alle strutture. Costi che stanno già facendo discutere.

Olimpiadi invernali: un weekend costerà circa 2mila euro

Un’analisi condotta da Altroconsumo sottolinea che, ad oggi, tra prenotazioni per due giorni e acquisto di biglietti si arriva a spendere all’incirca 1.800 euro per due persone. Prezzi che più ci si avvicina alla data della manifestazione più sono destinati a crescere.

Gli organizzatori prevedono un afflusso record di oltre 2milioni di appassionati nelle varie località che ospiteranno le gare: oltre a Milano e Cortina ci sono anche Bormio, Predazzo e Tesero. L’aumento dei prezzi in occasioni del genere non è di certo una novità, ma considerando anche l’afflusso da record appunto le prospettive sono quelle di un aumento esponenziale dei prezzi.

Prezzi che però non sono uniformi: a Milano e in Val di Ferme risultano mediamente contenuti (si parla di circa 500 euro per due notti) mentre a Cortina e in Val Tellina esplodono con la prima che porta alla cifra esorbitante di 2.300 euro per due giorni (solo pernottamento).

Un po’ a sorpresa, ma probabilmente si tratta di tattica competitiva, restano più contenuti i prezzi degli alberghi rispetto a quegli degli appartamenti ad affitto breve: intorno ai 1.000 euro nel primo caso e si sfiora i 4.800 sulle piattaforme come Airbnb.

Non da meno il costo dei biglietti. I prezzi difficilmente superano i 100 euro a persona per competizioni più popolari come hockey, curling, sci di fondo e snowboard. Si supera ampiamente questa cifra se si va su discipline come pattinaggio artistico, sci di figura o short track.

A tutto questo, infine, vanno aggiunto i costi di spostamento: un viaggio da Roma a Cortina può portare ad un costo totale di oltre 3mila euro per due persone in solo weekend.