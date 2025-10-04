La meta ideale per vivere un Natale magico: in questi borghi suggestivi troverai mercatini unici e tanto altro

L’itinerario perfetto da replicare nel periodo natalizio. Attraversare questa regione europea significa vivere in una fiaba.

Con il primo freddo che arriva è il momento di pensare al viaggio natalizio; quello da fare durante le feste o all’inizio del mese per scoprire posti suggestivi e mercatini che sprigionano profumo di cannella per tutto il paese. L’itinerario perfetto è in una specifica regione europea, a poca distanza dal confine con l’Italia, solo qui si può davvero avere l’impressione di vivere in una fiaba.

Quella dei mercatini di Natale e dei borghi e paesini che in quel periodo dell’anno vivono il massimo splendore è diventata una forma di turismo specifico che ha reso dicembre un periodo di altissima stagione. Per questo prenotare ora significa riuscire anche a risparmiare su voli, treni o alberghi, ma soprattutto si ha tutto il tempo di pensare ad un eventuale itinerario da fare così poter vedere più luoghi caratteristici anche in un solo weekend.

Di mercatini natalizi affascinanti e ormai famosi in tutto il mondo in Italia e in Europa se ne trovano tantissimi, ma c’è una regione europea in cui questo periodo dell’anno si trasforma in una favola reale.

Alsazia, l’itinerario perfetto per vivere il Natale come una favola

Situata nella Francia nord-orientale, l’Alsazia è una regione attraversata dal fiume Reno e confinante con Germania e Svizzera. Nei secoli ha subito alternativamente la sovranità francese e tedesca e per questo ha assorbito entrambe le culture che rappresenta appieno nei paesini che si trovano lungo il fiume e che appunto a Natale si trasformano in luoghi da favola.

Se Strasburgo è la città più famosa, capoluogo della regione e sede, tra le altre cose, del Parlamento e Consiglio europea, gli altri paesi della regione sono diventati negli ultimi anni mete turistiche importanti proprio nel periodo natalizio.

Visitare questa regione, o almeno alcune delle cittadine più caratteristiche, non richiede molti giorni; il consiglio è di arrivare in aereo a Strasburgo e muoversi poi con i collegamenti pubblici o in macchina per una sorta di road trip a tema natalizio.

Una volta visitata Strasburgo si può partire alla volta di Colmar, probabilmente il borgo più famoso dell’Alsazia. Conosciuto come la piccola Venezia francese, il borgo ricorda tanto i paesini dalle case colorate che si vedono nei vecchi cartoni della Disney. La suggestione si fa ancora più forte proprio a Natale quando le lucine addobbano il paese a festa.

Tappa successiva a Riquewihr, gioiellino senza tempo che effettivamente ha ispirato i disegnatori Disney nella realizzazione de La Bella e la Bestia. Si passa poi a Eguisheim che con le sue pittoresche stradine circolari e le case di graticcio i color pastello (prima foto in alto, ndr) è una vera cartolina. Il tour si può chiudere a Kaysersberg, uno dei borghi più autentici della regione e situato lungo la famosa Via dei vini francese.