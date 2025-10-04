I laghi in inverno regalano emozioni incredibili; basta scegliere quelli giusti!

Se si desidera ammirare un paesaggio unisco che scatena emozioni intense bisogna vedere i laghi in inverno.

Un fascino incredibile, sensazioni diverse da quelle finora provate, i laghi in inverno sono una meta speciale da vivere intensamente per goderne ogni vibrazione. I paesaggi innevati intorno ad acque splendenti hanno una bellezza mozzafiato. Pronti a vivere un’esperienza unica?

La vacanza invernale preferita dagli italiani è la settimana bianca. Sciare, fare snowboard, le ciappolate sono le attività che in inverno sono immancabili per tantissime famiglie. Si prenota molti mesi prima, senza sapere se la neve cadrà e quanta ce ne sarà ma la voglia di fare sport in montagna è molto forte. Le mete in Italia sono numerose.

Le Regioni preferite sono la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige e, in generale, ad affascinare maggiormente sono i paesaggi delle Dolomiti. Vette altissime, paesaggi incredibili, la natura che stringe in un abbraccio. La montagna, però, non è solo sciare. Si possono fare escursioni incredibili come, ad esempio, quelle ai laghi. Bellissimi in estate, straordinari in inverno quando l’atmosfera diventa magica e sembra che il tempo si fermi.

I laghi di montagna più belli in inverno

Il primo lago di montagna che in inverno è uno spettacolo è il Lago di Braies. Si trova tra le spettacolari Dolomiti in Alto Adige, nella Val Pusteria a 1500 metri di altitudine. Regala un’atmosfera tranquilla, di pace e con la natura incontaminata che lo circonda dipinge un quadro affascinante. Il percorso ad anello con le ciaspole intorno al lago su sentieri innevati è un’esperienza unica, tempo permettendo.

In Trentino troviamo il Lago di Resia, perfetto per chi ama gli sport invernali. Si tratta di un incantevole bacino artificiale che nasconde un campanile sommerso. In inverno diventa un lago ghiacciato da ammirare mentre si seguono i sentieri in ciaspole. Rimanendo in Trentino citiamo il Lago di Caldonazzo, uno specchio d’acqua trasparente immerso in un contesto naturale straordinario. Si trova vicino Trento, occasione per esplorare anche la città.

Tornando in Alto Adige, poi, c’è il Lago di Carezza nella Val d’Ega. Con 40 minuti di passeggiata si circumnavigherà. Una tappa imperdibile è la terrazza panoramica che regala una vista incredibile. Scendendo al Centro Italia una visita al Lago di Scanno (un’ora da Roccaraso) merita anche per i borghi intorno al lago mentre il Lombardia è uno spettacolo il Lago di Endine che nella stagione fredda ghiaccia. Questi indicati sono solo alcuni dei laghi italiani che in inverno sono veri incanti, c’è veramente tanta scelta.