3 capi imperdibili per il tuo armadio ad ottobre 2025: se non li hai comprali subito – viagginews.com

Quali sono i capi che non possono assolutamente mancare nel tuo armadio ad ottobre? Scopriamoli subito.

Con l’arrivo di ottobre, l’autunno entra nel vivo e, con lui, il cambio armadio diventa inevitabile. Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante e cresce la voglia di capi caldi, avvolgenti ma anche stilosi.

La moda di ottobre 2025 strizza l’occhio alla funzionalità senza rinunciare all’eleganza, ed è proprio in questo equilibrio che troviamo i 3 capi must-have per affrontare il mese con stile e personalità.

Se ancora non li hai nel tuo guardaroba, è il momento perfetto per investirci: sono versatili, attuali e destinati a durare nel tempo.

È iniziato ottobre: 3 capi da avere assolutamente nell’armadio

Non è una novità assoluta, ma quest’anno torna in una versione rinnovata: il classico cappotto color cammello si fa più strutturato, con linee pulite, maxi rever e dettagli sartoriali.

È il capo che trasmette immediatamente un’idea di eleganza senza sforzo. Perfetto sia con un look da ufficio – magari abbinato a pantaloni a palazzo e mocassini chunky – che con jeans e sneakers per un weekend fuori porta.

Il colore neutro lo rende estremamente versatile e facile da abbinare con tutta la palette autunnale: ruggine, verde oliva, bordeaux e panna.

Morbido, avvolgente, dal fascino cocoon: il maglione over in lana bouclé è il protagonista dell’autunno 2025. Le passerelle lo hanno consacrato nella versione destrutturata, con spalle scese e maniche extralunghe. I colori più in voga? Il grigio ghiaccio, il burro e il malva polveroso.

Si indossa su gonne midi in seta, pantaloni cargo o sopra un vestito leggero, per uno stile boho-chic con un twist contemporaneo. Non è solo una questione estetica: il bouclé trattiene il calore ed è incredibilmente confortevole.

Se c’è un accessorio che fa la differenza in autunno, è lo stivale slouchy (morbido e arricciato) al ginocchio. Non troppo rigido, non troppo elegante, ma incredibilmente chic.

I modelli in pelle scamosciata o spazzolata, in colori neutri come beige, nero e cioccolato, stanno spopolando su Instagram e TikTok. Si portano sotto i trench, con maxi gonne o abiti in maglia. Aggiungono movimento e stile a qualsiasi outfit e – bonus non da poco – sono comodi anche per lunghe passeggiate cittadine.

Ottobre è il mese perfetto per aggiornare il tuo stile con pochi pezzi strategici, capaci di rivoluzionare l’intero guardaroba.

Un cappotto cammello, un maglione in bouclé e uno stivale slouchy non sono solo tendenze: sono investimenti moda che parlano di te, del tuo stile e della tua capacità di restare al passo senza inseguire tutte le tendenze.