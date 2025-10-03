Pioggia e venti gelidi rendono invernale l’autunno: ci sarà un freddo record come nel ’74? – viagginews.com

L’inizio rigido di questo autunno riporta alla memoria l’anno in cui proprio in questa stagione sono state raggiunte temperature record: farà freddo come nell’ormai lontano 1974?

Ogni anno si apre il dibattito sull’aumento delle temperature, sull’andamento climatico, sul fatto che la stagione estiva che si sta vivendo sia o meno la più calda da quando le temperature vengono registrare. Per tutti i mesi estivi abbiamo parlato di medie record, una costanza di anomalie positive che hanno reso l’estate 2025 una delle più torride – per continuità – degli ultimi anni.

Ciò non significa che sia stata l’estate più calda e nemmeno che in passato non vi siano state estati simili a quella appena vissuta. Anzi questo inizio autunno ci porta di fronte ad un parallelo molto diretto, quello con l’andamento climatico del 1974, anno in cui c’è stata un’estate molto torrida e un autunno decisamente più rigido del normale.

L’autunno sarà freddo come nel 1974? Cosa dicono gli esperti

In quell’anno c’è stata una stagione estiva decisamente anomala, poiché le temperature sono salite spesso e volentieri fino a 40°C e in alcuni casi hanno superato persino quella soglia. Oggi potrebbe sembrare la normalità, ma all’epoca non capitava così spesso che si verificassero condizioni climatiche così estreme in Italia.

A confermare che si trattava di un anno particolarmente anomalo fu il mese di ottobre, periodo in cui un blocco anticiclonico sull’Atlantico permise la discesa di correnti artiche sull’Italia, il che portò come conseguenza un’ondata di piogge e maltempo inziale – dovuto allo scontro con le masse di aria calda che si trovavano da mesi sul territorio – e ad un freddo intenso in un secondo momento.

Lo scarto termico rispetto alle medie stagionali è stato davvero notevole: -4,7°C al Nord, -4,4°C al Centro e -2,8 al Sud e sulle Isole Maggiori. In quelle settimane le temperature massime non hanno quasi mai toccato i 20°C e le minime erano spesso al di sotto dei 10°C.

Non vi è dubbio che le similarità con quell’anno vi siano, ma sebbene questo autunno sia più rigido del normale, non sarà anomalo come quello del 1974. Innanzitutto l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia durerà molto meno – a partire dalla prossima settimana dovrebbe tornare il sereno per un po’ – inoltre le temperature non sono così sotto la media.

Per quanto riguarda i valori pluviometrici, è vero che quest’anno è previsto ad ottobre un surplus di piogge al Sud Italia, ma nel resto del Paese ci saranno valori simili alla media e comunque anche al Sud non si toccheranno i livelli dell’anno record.