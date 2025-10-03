Per un vero weekend di relax queste Spa sono perfette: segnatele in agenda per questo autunno. – (viagginews.com)

Se desideri concederti un momento di relax nei weekend di autunno valuta questi centri termali: ne uscirai come rinato.

Nei fine settimana di ottobre e novembre alcuni amano immergersi nella natura e cercare funghi e castagne, ma non tutti siamo così avventurosi. La maggior parte di noi preferisce rilassarsi restando al chiuso per riprendersi dalla settimana. Certo, al posto del salotto di casa non sarebbe male avere a disposizione una piscina d’acqua calda e una zona benessere per un bel massaggio.

In due parole l’ideale per chi ama il relax ciò che serve è un centro termale, dove tutto lo sforzo richiesto è mettersi un costume. La maggior parte delle strutture mette a disposizione asciugamani, accappatoi e ciabattine, quindi non c’è altro da mettere in borsa. Si può andare in giornata come ospiti o pernottare per uscire dalle piscine termali il più tardi possibile e godersi la vista notturna.

In Italia di Spa se ne trovano ovunque, ma certo andare a caso può riservare brutte sorprese o delusioni. Ci sono centri che sono splendidi da visitare in inverno o primavera e altri che prevedono le offerte migliori nel periodo autunnale, prima del freddo intenso.

I centri termali dove rilassarsi questo autunno

Partiamo da uno degli scenari più suggestivi da ammirare mentre si è immersi nell’acqua calda, ossia le Dolomiti. Nella Val di Fassa si trova il suggestivo Olympic SPA Hotel, un luogo perfetto per stare tranquilli considerato anche che non accetta ospiti sotto i 14 anni. Coppie o singoli possono godere la vista sui boschi e prendere parte a esperienze di benessere speciali come l’Aufguss.

Se invece di un paesaggio montano si preferiscono i colli meglio prenotare subito una camera all’Adel SPA Resort & Lodges, nel cuore della Val d’Orcia. Questo centro in provincia di Siena prevede delle piscine all’aperto spettacolari piene dell’acqua termale di Bagno Vignoni. La sua proprietà principale è quella di prevenire la formazione di contratture muscolari, permettendo a chi fa il bagno di rilassarsi.

Senza uscire dalla regione si può altrimenti valutare di fare un fine settimana all’hotel di Castelfalfi, vicino a Firenze. Questo posto è celebre soprattutto per i trattamenti mirati a curare la salute della pelle con un body scrub molto particolare. Si tratta di un preparato contenente olio d’oliva, estratto di mirto e aloe, che rende la pelle più giovane e luminosa.