3 città in Italia in cui si mangia meglio secondo le guide gastronomiche – viagginews.com

Ok, in Italia si mangia bene ovunque. Ma ci sono delle città in cui si mangia meglio rispetto ad altre? Sì, a quanto pare. Scopriamole.

L’Italia è universalmente riconosciuta come una delle capitali mondiali della gastronomia. Dalla pasta fatta in casa ai piatti stellati, ogni regione offre un patrimonio culinario unico.

Ma quali sono le città italiane dove, secondo le principali guide gastronomiche (come Michelin, Gambero Rosso e L’Espresso), si mangia davvero al top? Ecco tre mete imperdibili per chi vuole unire il viaggio al piacere della buona tavola.

Le 3 città italiane in cui si mangia meglio

Negli ultimi anni, Modena si è affermata come una delle capitali mondiali del gusto, grazie anche alla fama internazionale dello chef Massimo Bottura e del suo ristorante Osteria Francescana, più volte al vertice della classifica The World’s 50 Best Restaurants.

Ma Modena non è solo Bottura: la città è un concentrato di eccellenze gastronomiche. Qui nascono il celebre Aceto Balsamico Tradizionale, il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco e i tortellini in brodo. Le guide premiano anche altri ristoranti di alto livello come Franceschetta58, Hosteria Giusti e numerose trattorie tipiche che mantengono vive le tradizioni locali.

Modena è il posto ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra alta cucina e sapori autentici.

Quando si parla di cibo italiano, è impossibile non citare Napoli. La città partenopea è da sempre celebrata per la sua cucina popolare, ma di altissima qualità.

La pizza napoletana, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale, è solo l’inizio. Le guide gastronomiche lodano pizzerie d’eccellenza come 50 Kalò, Sorbillo, Pepe in Grani (poco fuori città), ma anche ristoranti come Palazzo Petrucci (una stella Michelin) o Veritas, che uniscono innovazione e tradizione.

I sapori di Napoli – tra mozzarella di bufala, fritture di mare, pasta alla genovese e babà al rum – sono un’esperienza sensoriale completa. La cucina napoletana è vera, diretta, profondamente legata al territorio e sempre sorprendente.

Nel cuore delle Langhe piemontesi, Alba è una piccola città con una grande reputazione gastronomica. Conosciuta in tutto il mondo per il Tartufo Bianco d’Alba, la città ospita ogni anno, in autunno, la Fiera Internazionale del Tartufo, richiamando chef, gourmet e appassionati da ogni dove.

Le guide premiano numerosi ristoranti della zona, tra cui il celebre Piazza Duomo (tre stelle Michelin), dello chef Enrico Crippa, famoso per la sua cucina raffinata, creativa e radicata nel territorio. Tutt’intorno ad Alba si trovano anche osterie tipiche dove gustare piatti come il vitello tonnato, la carne cruda di Fassona, i tajarin al tartufo e dolci a base di nocciole delle Langhe.

La combinazione di prodotti d’eccellenza, grandi vini (Barolo e Barbaresco su tutti) e ristorazione di qualità rende Alba una tappa imprescindibile per ogni buongustaio.