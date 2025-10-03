3 città da visitare per gli amanti della montagna anche a ottobre – viagginews.com

Ami la montagna? Sto per farti conoscere delle città che in questo caso devi assolutamente visitare, sono imperdibili.

L’autunno è uno dei periodi più affascinanti per scoprire la montagna: i boschi si tingono di rosso e oro, l’aria si fa frizzante ma non ancora gelida, e la tranquillità regna sovrana dopo la frenesia estiva.

Se ami la montagna e stai cercando una meta suggestiva per ottobre, ecco tre città perfette dove natura, cultura e paesaggi si fondono in un’esperienza indimenticabile.

3 città per gli amanti della montagna

Situata nel cuore della Val d’Isarco, Bressanone è una delle città alpine più antiche e affascinanti d’Italia. A ottobre, il clima è ideale per passeggiate tra vigneti e castagneti, soprattutto durante il famoso periodo del Törggelen, una tradizione tipica altoatesina che prevede camminate nei masi di montagna e degustazioni di vino novello, castagne arrostite e piatti locali.

La città è un perfetto punto di partenza per esplorare le Dolomiti, Patrimonio UNESCO, ma offre anche molto da vedere al suo interno: il Duomo barocco, l’Abbazia di Novacella e un centro storico curato e accogliente.

Ai piedi del Monte Bianco, Chamonix è una meta di culto per gli appassionati di montagna. Sebbene più conosciuta per gli sport invernali, in ottobre si trasforma in una destinazione tranquilla, ideale per chi cerca panorami mozzafiato senza la folla.

Le giornate autunnali offrono cieli limpidi e viste spettacolari sui ghiacciai e sulle cime innevate. Puoi salire con la funivia dell’Aiguille du Midi, che porta a oltre 3.800 metri, o esplorare i sentieri che attraversano boschi tinti d’autunno. Chamonix è anche perfetta per chi ama la fotografia, la cucina savoiarda e un’atmosfera alpina autentica.

Capitale del Tirolo austriaco, Innsbruck unisce il fascino della città con l’autenticità della montagna. A ottobre, le cime delle Alpi Tirolesi iniziano a imbiancarsi mentre la valle si colora di tonalità calde, creando un contrasto suggestivo.

Qui puoi salire in quota direttamente dal centro città con la funicolare Nordkette, che in pochi minuti ti porta a oltre 2.000 metri, con viste panoramiche spettacolari. Oltre alla natura, Innsbruck offre un centro storico ricco di storia, palazzi imperiali e il celebre Tettuccio d’Oro. Non mancano musei, mercatini autunnali e specialità locali da gustare in una delle tante gasthaus.

Ottobre è il mese ideale per gli amanti della montagna che cercano pace, paesaggi spettacolari e un contatto più autentico con le tradizioni locali. I sentieri sono meno affollati, i prezzi più convenienti e le città più vivibili. Inoltre, il foliage autunnale dona ai paesaggi un fascino unico e fotografico.

Che tu voglia camminare, rilassarti in un centro storico alpino o semplicemente goderti la natura in silenzio, queste tre città sono scelte perfette per un viaggio di montagna fuori stagione.