Ti piacciono i laghi? Eccone 3 che devi assolutamente vedere in Italia – viagginews.com

Ecco quali sono i più bei laghi italiani per gli amanti di questa incredibile tipologia di paesaggio. Scopriamoli assieme.

L’Italia è famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio artistico, i borghi antichi e le spiagge mozzafiato. Ma chi ama la natura e cerca paesaggi sereni e rigeneranti non può ignorare la bellezza dei suoi laghi.

C’è qualcosa di profondamente rilassante nell’osservare le acque calme di un lago, magari al tramonto, circondati da montagne, boschi o piccoli paesini romantici. Che tu sia un appassionato di trekking, fotografia o semplicemente alla ricerca di un weekend rilassante, i laghi sono una destinazione perfetta.

Alcuni sono famosi e frequentati da turisti di tutto il mondo, altri meno conosciuti ma altrettanto affascinanti. In questo articolo ti portiamo alla scoperta di 3 laghi italiani imperdibili, mete ideali per ogni stagione. Preparati a prendere nota: questi luoghi vanno assolutamente visti almeno una volta nella vita.

3 laghi da vedere almeno una volta nella vita

Situato in Lombardia, il Lago di Como è uno dei più celebri al mondo, scelto spesso come location per film, matrimoni da sogno e vacanze vip. La sua forma a Y rovesciata incornicia borghi spettacolari come Bellagio, Varenna e Menaggio, dove ogni angolo sembra uscito da una cartolina.

Le ville storiche con giardini lussureggianti, come Villa Carlotta o Villa del Balbianello, arricchiscono ancora di più l’atmosfera romantica e sofisticata. Ma non serve essere milionari per godersi il lago: basta una passeggiata sul lungolago, un giro in battello o una cena vista tramonto per capire perché questo luogo affascina da secoli.

In Alto Adige, incastonato tra le montagne delle Dolomiti, si trova il Lago di Braies: una meraviglia naturale che sembra uscita da una fiaba. Le sue acque color smeraldo, limpide e profonde, riflettono le cime alpine che lo circondano, creando uno scenario da sogno in ogni stagione.

Meta ideale per gli amanti della montagna, offre numerosi sentieri per trekking, escursioni in barca a remi e incredibili opportunità fotografiche. In estate è perfetto per un pic-nic all’aria aperta, mentre in inverno, coperto di neve, diventa un luogo magico e silenzioso.

È uno dei laghi più instagrammati d’Europa, e quando lo vedi dal vivo, capisci subito perché.

Più a sud, in Umbria, il Lago Trasimeno è una perla meno nota ma altrettanto affascinante. Circondato da dolci colline, vigneti e oliveti, offre un paesaggio rilassante e autentico, lontano dal turismo di massa.

Con le sue isole (come Isola Maggiore), i borghi medievali che lo circondano (Castiglione del Lago, Passignano) e la cucina umbra da scoprire, è la meta ideale per chi cerca quiete e bellezza. Qui il tempo sembra rallentare, e ogni tramonto sul lago è uno spettacolo di colori e riflessi.