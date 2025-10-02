Posti a sedere senza oblò, fai attenzione quando viaggi in aereo: se scegli questi sei spacciato – viagginews.com

Poche persone ne sono a conoscenza ma, sugli aerei, non tutti i posti sul lato esterno sono dotati dell’oblò. Per evitare di andare incontro a una brutta sorpresa, sarebbe meglio partire preparati e prenotare nel modo giusto.

Gli aerei sono un mezzo di trasporto preziosissimo. Dato che i voli, a volte, possono durare anche un bel po’ di ore. I passeggeri cercano di assicurarsi i posti migliori. Il comfort è un dettaglio da non trascurare, soprattutto se si ha paura dell’altezza e se non ci si sente perfettamente a proprio agio. A volte, basta osservare il cielo dall’oblò per essere travolti da una sensazione piacevolissima.

Purtroppo, non sempre questo è possibile. Alcuni posti, nonostante siano posizionati sul lato più esterno, sono privi di finestrini. Durante la prenotazione, quindi, bisognerebbe fare molta attenzione. Ecco quali sono i sedili da evitare assolutamente.

Viaggi in aereo, se vuoi l’oblò non prenotare questi posti: non ne troverai traccia

Quando si viaggia in aereo, è meraviglioso guardare fuori e osservare il mondo dall’alto. La bellezza delle nuvole e dello spazio sconfinato riesce a trasmettere tante emozioni diverse. Ci sono persone che, nonostante i loro sforzi, non sono in grado di distogliere gli occhi dal finestreno. Per loro viaggiare senza un oblò accanto sarebbe un vero dramma. Purtroppo, ciò può accadere.

Non è inusuale leggere le lamentele di passeggeri infuriati che si sono trovati in questa spiacevole situazione. Affrontare un volo in questo modo, in effetti, può essere davvero deludente. Per fortuna, è possibile correre ai ripari prima che sia troppo tardi. La fase della prenotazione dei posti è la più delicata perché è proprio in tale occasione che si decide il tutto.

Quando si parla dei Boeing 737 della Ryanair, in particolare, bisogna evitare assolutamente il 14 F, il 14 A, l’11 F, l’11 A, il 12 F e il 12 F. Questi spazi, infatti, prevedono la presenza dei condotti dell’aria condizionata. Si trovano proprio accanto al carrello di atterraggio e, di conseguenza, non c’è abbastanza spazio per il posizionamento degli oblò.

Purtroppo, non tutte le compagnie aeree mettono al corrente i clienti, che se ne accorgono solo nel momento in cui salgono sull’aereo. Dopo aver preso posto, ormai, non si può fare niente, se non rilasciare una recensione negativa o lamentarsi con i responsabili. Ovviamente, dal punto di vista pratico, ciò non migliorerà il proprio viaggio. Bisogna sperare solo di trovare qualcuno disposto a cambiare sedile. Tale eventualità, però, è decisamente bassa.