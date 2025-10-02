Per i giovani sono queste le città più belle del mondo: l’Italia non rientra nemmeno nella top 10 – viagginews.com

Megalopoli in cui convivono culture e credenze diverse; e poi colori, profumi ed energie che si mescolano creando il mix perfetto secondo la GenZ. Sono queste per loro le città più belle al mondo.

Ogni generazione ha e ha avuto la propria città/paese baluardo, il luogo ideale in cui trasferirsi e costruirsi una vita. Dopo decenni di nomi che spesso si sono alternati rimanendo però sempre gli stessi, le città migliori al mondo in cui vivere sono completamente cambiati per la Gen Z. Lo di mostra un sondaggio della rivista britannica Time Out. L’Italia? Purtroppo non rientra neanche nella top 20.

I Boomers hanno avuto New York e un po’ tutti gli USA e il sogno/mito americano. Ad accompagnare il Paese delle libertà dove i sogni potevano realizzarsi sempre c’era poi la Germania, non della Capitale ma quella industriale che assumeva e garantiva diritti che qui non era ancora arrivati. E poi l’Australia, lontanissima e anche la più complicata in cui restare, ma una volta ottenuto il permesso la vita cambiava radicalmente.

I Millennials hanno un po’ mantenuto la scia della generazione precedente, preferendo però le grandi città cosmopolite. Quindi sì New York ma soprattutto Berlino e Amsterdam in Europa la vera città del cambiamento, apprezzata soprattutto per la sua indole green e la qualità della vita offerta.

La Gen Z. cambia del tutto e, nel sondaggio a loro dedicato che cerca di stabilire le città baluardo in cui si preferisce viaggiare ma si pensa anche al trasferimento, entrano città fino a questo momento mai citate. Città che mettono insieme tutto quello che questa generazione cerca e ritiene importante: opportunità di carriera sicuramente ma anche pensiero inclusivo, divertimento e qualità della vita.

Da Città del Messico a Shangai fino a Bangkok, queste le città amate dalla Gen Z.

Città mito come New York resta e si ritrovano quasi sempre in classifiche del genere e non manca di essere anche in questa. Nella città che non dorme mai di possibilità ce ne sono, ma per questa volta non svetta ai primi posti ma si mette ai piedi del podio. Segue Copenaghen per la sostenibilità e l’accoglienza. C’è poi Barcellona affascinante e ricca di storia, inclusiva e vivace.

Troviamo poi Edimburgo, la città magica per eccellenza e a misura di uomo che si posiziona al settimo posto, seguita da Città del Messico (prima foto in alto, ndr) amata per i prezzi bassi e la vivacità. Nono e decimo posto, invece, per Londra e Shangai; città costose in cui vivere ma anche affascinanti e ricche di opportunità, da una parte c’è anche tanta storia e cultura, dall’altra parliamo della capitale mondiale della tecnologia e della sicurezza.

La vera sorpresa la fa però il podio che un po’ stravolge tutti gli schemi. Secondo la Gen Z. al terzo posto delle città in cui trasferirsi c’è Capetown in Sud Africa bella da vedere e peperina, secondo posto per Melbourne che offre un’altra qualità della vita e ricche prospettive di crescita lavorativa a cui si associa una cultura estremamente inclusiva. Sul gradino più alto del podio svetta Bangkok, la città thailandese si prende il numero uno grazie al basso costo della vita, le atmosfere ricche di energia e quel clima di gioia e socialità che sa regalare.