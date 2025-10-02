Con meno di 300 euro trascorri un weekend da favola: questi i posti perfetti ad ottobre

Tre mete europee da vivere in autunno per un viaggio low cost in cui spendere meno di 300 euro a persona. Utopia? No se si scelgono queste destinazioni!

Ottobre è il mese perfetto per viaggiare in Europa spendendo meno di 300 euro tra volo e hotel. Si è in bassa stagione, il clima è ancora per lo più piacevole e soprattutto si trovano meno turisti un po’ ovunque il che permette di vivere anche meglio la città da visitare. Vediamo allora tre mete perfette per i prossimi weekend autunnali.

Ottobre è un mese di mezzo perfetto per i viaggi; lontano dalla stagione estiva che si chiude ai primi di settembre, ma lontana anche da quella invernale che inizia invece con lo scoccare di dicembre. In questi periodi muoversi anche solo per un weekend spendendo poco è praticamente diventato impossibile.

Senza contare che si tratta del periodo di festività e ferie un po’ in tutto il mondo il che significa migliaia e migliaia di turisti che invadono le città e non permettono di godersi al meglio il viaggio e la destinazione. Ecco allora che scegliere un mese come ottobre per muoversi diventa la scelta ideale per coniugare weekend di scoperta, relax e arte all’aspetto economico, con prezzi decisamente contenuti.

Altro fattore importante da ricordare è che per trovare voli low cost è sempre bene scegliere aeroporti di partenza principali; da Roma a Milano passando per Bologna, questi spot garantisco più collegamenti in termini quantitativi e di destinazione oltre che compagnie di partenza.

Ottobre in viaggio, tre mete per un weekend in Europa

Un weekend di ottobre potrebbe essere speso nel migliore die modi a Siviglia. Una meta inusuale forse per l’autunno, ma proprio per questo perfetta da vivere. La patria del flamenco ha avuto negli ultimi anni un rivalutazione in termini di rotte turistiche che ha reso la città una delle mete preferite della Spagna. Questo però ha anche significato prezzi alle stelle. Per chi vuole scoprirla, senza rinunciare al clima bello (e comunque non asfissiante dell’estate) l’autunno è perfetto. Si trovano voli anche da 40 euro a persona.

Una volta in città immancabili sono una visita ai Palazzi Reali, alla Cattedrale di Santa Maria Patrimonio UNESCO e alla Giralda, la torre campanaria alta 96 metri. Non possono mancare una passeggiata a Plaza de España e un’uscita serale al Barrio Santa Cruz dove si concentra la movida cittadina.

Autunno stagione ideale anche visitare una città sempre troppo spesso dimenticata: Sofia. La Capitale della Bulgari non avrà sicuramente gli scavi storici di Roma o il fascino di Parigi, né tanto meno la bellezza architettonica delle altre capitale dell’est Europa, ma è sicuramente una città dal fascino sottovalutato. Arrivare in aereo qui significa spendere circa 25 euro a persona e i prezzi bassi si mantengono tranquillamento in centro città dov’è possibile trovare un albergo a due passi dai monumenti senza spendere una fortuna.

Da vedere poi c’è tanto: la statua di Santa Sofia, la maestosa chiesa russa di San Nicola, la cattedrale di Santa Sofia e poi i diversi musei di arte contemporanea e archeologico.

Meta completamente fuori dalle più usuali rotte turistiche e perfetta per l’autunno è Lione. I voli partono da 20/30 euro mentre gli alberghi più convenienti si trovano sulle colline che circondano il centro storico che non è poi lontano.

Di punti di interesse anche qui ce ne sono parecchi a partire dalla Cattedrale di Saint Jean in pieno stile romanico gotico che ricorda altre chiese francesi più conosciute. Consigliatissimo il Museo delle belle Arti dove si trovano opere di Delacroix, Rembrandt ma anche Van Gogh e tanti altri. Non può mancare una passeggiata a Place des Terreaux nella città vecchia ovvero nel centro storico e cuore pulsante della cittadina.