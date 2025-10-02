Con i primi freddi mi è venuta voglia di una calda zuppa: ho fatto questa con i ceci, leggera e profumata

Con questa semplice ricetta preparo una zuppa di ceci davvero spettacolare: ideale per questi primi giorni di freddo.

Con il capitolo estate ormai archiviato definitivamente, questi primo giorni di freddo e di mal tempo ci hanno subito proiettato nel lungo e impervio autunno. Le abitudini iniziano lentamente a cambiare e soprattutto ciò che andremo a portare a tavola tenderà ad essere completamente diverso.

Via via metteremo da parte tutti quei piatti freddi e veloci che ci hanno accompagnato in questa lunga, calda e torrida estate, per lasciare spazio a zuppe, minestre e l’immancabile brodo. Si tratta di ricette sostanziose, capaci di riscaldare il corpo già con un solo boccone, ideali quindi, per queste prime giornate di freddo. E cosa c’è di meglio che inaugurare la stagione con una deliziosa zuppa di ceci? In questa versione è strepitosa.

Zuppa di ceci, in questa versione è davvero deliziosa: tutta da provare

La zuppa di ceci è un grande classico per la stagione autunno-inverno. Non è difficile da preparare e non richiede lunghissimi tempi di cottura. Perfetta per aprire la stagione e per portare in tavola un piatto unico, sano e gusto. Vediamo quindi come procedere e cosa servirà nello specifico.

Ingredienti per 4 persone:

Ceci secchi 300 g

Porri 1

Cipolle bianche 1

Carote 1

Sedano 1 costa

Passata di pomodoro 60 g

Rosmarino 2 rametti

Alloro 2 foglie

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Acqua q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Il primo passo è quello di procedere con l’ammollo dei ceci se si usano quelli secchi, se invece si usano quelli precotti, questo passaggio potrà anche essere saltato Dopo circa 8 ore in ammollo in acqua, sciacquare i ceci Prendere il porro e dopo aver eliminato le parti più esterne, affettarlo a rondelle sottili Mondare e tritare anche la cipolla In una casseruola con poco olio versate il trito di verdure, aggiungere un mestolo di acqua e lasciare stufare per 10 minuti a fuoco dolce Unite i ceci, il rosmarino e l’alloro legati insieme con uno spago da cucina, poi coprire con acqua Versare anche la passata di pomodoro, coprire con il coperchio e cuocete per 2 ore e mezzo, se invece si usano i ceci precotti si potranno cuocere per circa 30 minuti A questo punto togliere il mazzetto odoroso, poi regolate di sale e di pepe Prelevare un mestolo di ceci con un po’ della loro acqua e frullate con il mixer a immersione per ottenere una crema Versare la crema nel tegame e mescolate per amalgamare

Servite la zuppa di ceci con un giro d’olio evo, una macinata di pepe e foglioline di timo e gustare ancora ben calda.