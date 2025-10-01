Vacanze in Autunno? Questa compagnia aerea ti regala volo e hotel ma solo se accetti questa condizione

Non vedi l’ora di ripartire per le vacanze ma le tue finanze piangono miseria? C’è una compagnia aerea che ti regala volo e hotel con tanto di pasti inclusi. Piccolo problema: devi accettare una condizione molto particolare.

Le vacanze estive sono ormai un ricordo sbiadito e le valigie le abbiamo riposte in cantina a prendere polvere. Eppure molti di noi non vedono l’ora di partire verso una nuova avventura o, anche solo, godersi qualche giorno di relax in un posto che magari non hanno ancora visitato.

Del resto viaggiare è una delle esperienze più belle che si possano fare: fa sentire vivi, consente di conoscere nuovi posti, nuova gente, nuove tradizioni. E staccare, anche solo per poco, dalla nostra routine dà sempre una scossa di adrenalina e ci fa tornare al lavoro con ancora più entusiasmo.

Tutto bellissimo se non fosse che viaggiare ha il suo costo che, da qualche anno, non è nemmeno esiguo: tra volo, hotel e pasti si può arrivare a spendere anche 1000 euro o più per meno di una settimana. Una cifra che ben pochi possono permettersi. Ma una compagnia aerea ha risolto: ci regala volo e hotel con pacchetto completo. Piccolo problema: bisogna essere disposti ad accettare una condizione davvero molto particolare che non a tutti potrebbe piacere.

Vacanze gratis ma solo se accetti questa condizione

Vorresti partire per una bella vacanza ma non hai abbastanza soldi? Nessun problema: una compagnia aerea paga tutto al posto tuo ma devi accettare una certa condizione. Di cosa si tratta? Non lo immagineresti mai.

Come anticipato nel paragrafo precedente, di questi tempi viaggiare ha il suo bel costo: dalla pandemia di Covid in avanti possiamo dire che tutto è aumentato, anche voli aerei e hotel. Come fare se abbiamo voglia di una breve vacanza per staccare un po’ ma le nostre finanza non ce lo consentono?

La compagnia aerea Wizz Air ha lanciato una sorta di contest: chi partecipa può vincere volo andata e ritorno completamente gratis con la possibilità di portare anche un accompagnatore. Non solo: sarà gratis anche il soggiorno in un hotel a 4 stelle con tanto di cibo incluso più varie gite e attività. Per partecipare è sufficiente postare su Instagram una foto di viaggio taggando la pagina ufficiale di Wizz Air e sperare di essere scelti tra i 30 vincitori.

Fin qui tutto benissimo. Dove sta allora la fregatura? Nessuna fregatura ma una grandissima incognita: si potrà fruire di una vacanza completamente gratuita a patto di accettare di non conoscere la destinazione. Il volo partirà e tu non saprai dove è diretto: lo scoprirai solo una volta atterrato. Per la valigia non ti preoccupare: qualche ora prima della partenza la compagnia aerea ti invierà un messaggio per informarti sulle temperature del luogo verso cui ti stai dirigendo. Folle o divertente? In ogni caso da provare almeno una volta.