Segnate l’appuntamento del 1° ottobre: nuovo Bonus in arrivo con ISEE sotto i 15.000 euro

Con un ISEE sotto i 15 mila euro dal 1° ottobre si potrà richiedere un nuovo Bonus pensato con un obiettivo ben preciso.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è la chiave di accesso a Bonus e agevolazioni. Si richiede solitamente a inizio anno per approfittare degli aiuti per tutti i 12 mesi ma non c’è alcuna restrizione sul momento in cui avanzare domanda. Potreste inviare la Dichiarazione Sostitutiva Unica anche adesso per approfittare del nuovo Bonus.

Con un ISEE entro i 15 mila euro si può avere accesso a diversi Bonus e agevolazioni. Il Bonus bollette dal valore di 200 euro una tantum, ad esempio, che permette di alleggerire il pagamento di una o due bollette di luce e gas oppure il Fondo Dote Famiglie che eroga un contributo per sostenere le attività sportive dei figli tra 6 e 14 anni.

Altri Bonus disponibili sono l’assegno sociale per gli over 67, la Carta Dedicata a te per la spesa alimentare e il reddito alimentare, un nuovo aiuto che prevede la consegna di pacchi alimentari. Tranne il Bonus bollette e la Carta Dedicata a Te, gli altri aiuti prevedono che gli interessati inoltrino domanda di accesso alle misure. Significa che chi non è a conoscenza della possibilità perderà soldi. Potrebbe capitare anche con il nuovo Bonus richiedibile dal 1° ottobre.

Il Bonus da 100 euro con ISEE sotto i 15 mila euro

Dal 1° ottobre si potrà richiedere la Carta della Cultura, un nuovo aiuto pensato dal Ministero della Cultura con il supporto del Centro per il libro e la lettura per contrastare la povertà educativa e culturale. La misura prevede l’erogazione di un contributo dal valore di 100 euro volto all’acquisto di libri cartacei o digitali con ISBN.

La gestione del Bonus è affidata a PagoPa, Consap e Sgeu Oltre all’ISEE entro 15 mila euro per poter ottenere la Carta della Cultura bisognerà essere residenti in Italia ed essere in possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica. Le credenziali digitali, infatti, consentiranno di accedere all’App Io per inviare domanda di Bonus. Dal 1° ottobre si avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta. Da specificare che ogni nucleo può chiedere una sola carta da 100 euro.

In base all’ISEE e alla data di presentazione della domanda saranno redatte delle graduatorie annuali fino ad esaurimento delle risorse. I richiedenti riceveranno l’esito dell’istanza direttamente sull’App IO mentre la Carta della Cultura sarà disponibile nella sezione “Portafoglio”. La carta dovrà essere attivata e utilizzata entro 12 mesi per l’acquisto di libri.