Se vieni male in foto, quest’app ti mette il sorriso e ti cancella pure la ricrescita dei capelli bianchi – viagginews.com

Esiste un’app capace di ritoccare le nostre foto senza stravolgere i connotati del viso: aggiunge un sorriso e cancella i difetti.

Da anni, in ogni angolo del mondo, ci scattiamo foto su foto. Anni in cui il classico scatto di gruppo rischia di trasformarsi in un’impresa per colpa dello starnuto di un amico o di quella posa che mette in risalto la ricrescita dei capelli. E così, dopo ore passate a inseguire la foto perfetta – o a conservare scatti solo per ricordarci quanto veniamo male se presi all’improvviso – arriva lei: l’app delle app. O meglio, quella che salva la nostra dignità visiva.

Perché sì, sono mesi che si parla di come l’intelligenza artificiale cambierà il mondo intero – cure mediche, robot, viaggi nello spazio – e invece eccoci qua: la sua vera rivoluzione è cancellare il brufolo che spunta la sera prima di una cena o far sparire il tizio con il secchio giallo che ti rovina lo sfondo. Tutto comodamente dal proprio smartphone.

Come funziona l’app Nano Banana e cosa può fare

Un’app che poteva scegliere il nome più possente, ma ha deciso di chiamarsi Nano Banana. Eppure, dietro a questo nome da cartone animato, c’è un sistema che fa sul serio: un editor fotografico potenziato dall’intelligenza artificiale che non stravolge i connotati, ma si limita a rendere più presentabili i nostri scatti.

Il suo punto forte è la naturalezza. Rispetto a bot di immagini come ChatGPT o MidJourney, che lavorano creando immagini ex novo e quindi finiscono spesso in terreni complicati tra copyright e usi limitati, Nano Banana lavora direttamente sulle foto personali. Non ci sono vincoli: prende il materiale che abbiamo già in galleria e lo perfeziona senza cambiare chi siamo. Ci mette il sorriso, elimina la ricrescita dei capelli bianchi, alleggerisce le rughe più marcate, toglie gli intrusi dallo sfondo e salva persino gli scatti di gruppo compromessi da smorfie o occhi chiusi.

Il bello è che non si ferma ai ritocchi classici. Con un prompt si può chiedere di sembrare più abbronzati, di allargare un po’ la scena per includere il nostro cane (magari facendolo sembrare che ci stia abbracciando), o di sistemare la postura come se fossimo usciti da un servizio fotografico. E lo fa senza trasformarci in manichini digitali: la promessa è che la fisionomia rimane intatta, solo con qualche “aiutino” estetico.

Nano Banana non è un’app a sé stante ma la tecnologia di editing immagini integrata in Gemini, il modello AI di Google. È accessibile direttamente dall’app Gemini su smartphone, sia iOS che Android, scaricabile gratuitamente dallo store ufficiale. La versione free permette già di sperimentare molte funzioni, mentre quella premium sblocca filtri avanzati e la possibilità di elaborare interi set di foto in pochi secondi. Da scaricare subito!