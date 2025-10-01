Le terme più belle sono in Valle d’Aosta: destinazioni da sogno e una nemmeno si paga (o quasi)

Direzione Valle d’Aosta, alla scoperta delle più belle terme in cui rilassarsi, alleggerire la mente e recuperare le energie fisiche.

In Valle d’Aosta si va per sciare, fare trekking, godere della maestosità della natura mentre si scoprono tradizioni e storie interessanti. La più piccola regione italiana costellata dalle vette più alte delle Alpi e un vero gioiello con le valli, castelli fiabeschi, laghi turchesi e incredibili terme immerse nel verde.

Dove si va quando si ha bisogno di pace, relax e di recuperare le energie prendendosi cura del corpo e della mente? Alle terme, naturalmente, luoghi paradisiaci in cui il tempo sembra fermarsi per consentire di vivere fino in fondo ogni istante respirando calma e serenità. In Italia abbiamo tantissimi posti termali ma una Regione che regala delle vere e proprie chicche, è la Valle d’Aosta.

Sceglierla significa restare affascinati dinanzi a vette maestose, paesaggi spettacolari e alla bellezza di terme che, tra l’altro, sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Significa che avendo la prescrizione del medico di base si potrà risparmiare notevolmente sul costo d”ingresso. Se l’obiettivo è curare mente e corpo, in Valle d’Aosta si potrà raggiungere limitando la spesa.

Quattro splendide terme della Valla d’Aosta

Iniziamo dall’unico stabilimento termale della Valle d’Aosta convenzionato con il SSN, le terme di Saint-Vincent. Pagando solo il ticket si potrà vivere un’esperienza indimenticabile su misura. Prima dell’inizio dei trattamenti, infatti, ci si dovrà sottoporre ad un esame medico termale gratuito al fine di individuare la terapia più adatta.

La struttura ospita piscine termali interne ed esterne con temperatura dell’acqua variabile tra 27 e 36 gradi, terrazze panoramiche, percorsi di sauna, bagni di vapore, zone relax. Inoltre propone servizi di estetica e massoterapia, c’è anche un parrucchiere e ci si potrà rilassare con massaggi brevi, di coppia, trattamenti modellanti e drenanti.

Nella Val d’Ayas c’è un secondo stabilimento termale eccellente, un centro moderno che garantisce benessere. Le terme Monterosa Spa a Champoluc accolgono anche le famiglia con bambini, ospitano piscine riscaldate a 34°, zone relax, piscine idromassaggio e con getti cervicali, una vasca da nuovo, la zona spa con sauna finlandese, bagni turchi e una cascata di ghiaccio.

Benessere e relax in un contesto di lusso si possono trovare presso Bellevue Hotel & Spa a Cogne. Due piscine riscaldate, vasche idromassaggio, saune, bagni di vapore, massaggi e trattamenti corpo e viso. L’esperienza sarà completa così come nelle Terme di Bard, tra i borghi più belli d’Italia. Una spa piccola ma affascinate, con ogni dettaglio curato nei minimi particolari.