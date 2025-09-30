L’Espresso Natale è pronto a partire da Roma: una meta da sogno e un viaggio mozzafiato – viagginews.com

È impossibile non farsi travolgere dalla bellezza de ‘L’Espresso Natale’. Non c’è niente di più bello di vivere questa esperienza con le persone care.

Halloween non è ancora arrivato, ma c’è già chi pensa al Natale. Molte persone stanno già assaporando la magia delle feste e andando in cerca di decorazioni originali da appendere. Farebbero tutto per immergersi nella magica atmosfera tipica del 25 dicembre. C’è anche chi non si accontenta di viverla in privato, ma vuole farsi travolgere da un’esperienza un po’ diversa del solito.

‘L’Espresso Natale’, sicuramente, fa al caso loro. Parte da Roma e non c’è niente di più meraviglioso. Dopo aver salito i gradini del treno, si avrà la sensazione di essere precipitati in un altro mondo. La meta è ancora più spettacolare.

Con ‘L’Espresso Natale’ ti perdi subito nella magia delle feste: non vorrai più scendere

Per alcune persone è ancora troppo presto per pensare al Natale, per altre, al contrario, non c’è niente di male nell’iniziare a immaginare le luci, le canzoni, i dolci fatti in casa, i regali e un caldo caminetto acceso. Partendo da Roma, si può vivere un’esperienza unica. Previo acquisto del rispettivo biglietto, è possibile salire su ‘L’Espresso di Natale’, un treno perfettamente a tema.

Ogni passeggero, oltre a ricevere un omaggio, potrà mangiare al bar, ascoltare le musiche di sottofondo, osservare le decorazioni allestite per l’occasione e vivere il Natale in anticipo. Il mezzo parte ogni domenica, dal 30 novembre al 28 dicembre, dalla stazione Termini. L’orario di partenza è previsto per le 8:30, mentre il ritorno è fissato per le 22:42.

Ovviamente, non si trascorrerà tutto questo tempo sul treno. Il viaggio servirà a raggiungere una meta speciale: il Mercato Tirolese di Arezzo. Qui, sarà possibile acquistare preziosi souvenir da riportare a casa, regali per i propri cari, cibi deliziosi e prodotti locali, come i brezel, il formaggio fuso, la polenta e lo stinco arrosto.

I costi del biglietto variano in base all’età e alle opzioni scelte. Inoltre, se si acquista entro il 13 agosto, si avrà accesso a uno sconto speciale. 78 euro invece di 98 per la prima classe e 58, invece di 70, per la seconda. Per i bambini dai 3 agli 11 anni, c’è una riduzione del 50% sul costo totale. I posti sono solo 90 e, quindi, non c’è tempo da perdere. Il rischio è quello di trovare tutte le date completamente occupate. Sul sito della Ferrovia dei Parchi, sarà possibile accedere a tutte le informazioni necessarie.