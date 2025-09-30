Cani in aereo, attento alle nuove regole: se commetti questo errore non puoi viaggiare col tuo cucciolo – viagginews.com

Le nuove normative sui viaggi in aereo stabiliscono che i passeggeri possono portare a bordo anche i cani di grossa taglia, ma piccole disattenzioni possono costare care.

Condividere la vita con un animale, significa poter contare sull’affetto di un compagno fidato. I cani sono tra le creature più presenti nelle case degli italiani. Si stima che, nel 2025, il 36% delle famiglie ha scelto di accogliere nella propria dimora questi amici a quattro zampe, che riempiono le giornate di amore ed allegria.

Convivere con i cani, lo sanno bene i proprietari, significa però anche impegnarsi nell’offrire loro la migliore esistenza possibile. Questo significa anche non lasciarli soli in occasione di spostamenti più o meno lunghi. Durante le vacanze, per piccole trasferte di lavoro o altri impegni, i cani “fanno le valigie” e partono insieme ai loro umani anche a bordo degli aerei.

Una possibilità che, soltanto qualche giorno fa, è stata allargata ufficialmente anche ai cani di grossa taglia. Il volo il volo AZ2029 partito da Milano Linate e atterrato a Roma Fiumicino è stato il primo esperimento promosso da ITA Airways nell’ambito del progetto “PET on Board”. L’iniziativa sviluppata da Enac in collaborazione con le associazioni di tutela degli animali, ha aperto così quella che sarà una nuova era.

Gli animali di peso superiore rispetto a quanto previsto dalle normative fino ad ora, potranno salire in cabina e sedere al fianco dei propri padroncini e non dovranno più trascorrere il loro viaggio in stiva. Questo tuttavia, implica il rispetto di un preciso regolamento. Un piccolo errore può costare molto caro.

Cosa prevedono le norme per i cani di grossa taglia

É una notizia che ha già fatto felici molti proprietari di cani di media e grossa taglia, che non saranno più costretti a separarsi dal loro amico durante una tratta in aereo. Questa innovazione storica, introdotta a seguito dell’approvazione di una delibera da parte del Cda dell’Enac lo scorso maggio, è soggetta a delle importanti regole a cui prestare attenzione.

Innanzitutto, su ogni volo sarà consentita la presenza di un massimo di due cani con un peso che non supera i 25 chilogrammi. Questi dovranno viaggiare accomodati vicino ai rispettivi proprietari e saranno collocati uno in prima fila ed uno in ultima fila. In questo modo resteranno a dovuta distanza dagli altri passeggeri e dalle uscite di emergenza.

Non è soltanto il peso tuttavia, il requisito fondamentale da rispettare. Tutti i proprietari devono assicurare che il proprio cane abbia un’età minima di 6 mesi, che sia provvisto di un Microchip ISO e che abbia effettuato le sue regolari vaccinazioni.

Per volare a bordo di un aereo in cabina, il cane dovrà inoltre possedere un passaporto europeo per gli animali o un documento equivalente, oltre che un certificato di idoneità al volo fornito dal veterinario. Tra le preparazioni necessarie per il viaggio infine, è previsto anche un trattamento parassitario, che assicura che Fido non sia attaccato da pulci o zecche.