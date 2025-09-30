3 trucchi per risparmiare sulla valigia in aereo: non ci avevi mai pensato, ma fanno la differenza – viagginews.com

Come risparmiare sulla valigia quando voli in aereo? Segui questi trucchi che sto per darti e faranno davvero la differenza.

Quando si viaggia in aereo, uno dei costi nascosti che più infastidiscono i passeggeri è il sovrapprezzo per il bagaglio. Molte compagnie aeree, soprattutto low cost, applicano tariffe aggiuntive anche per il semplice trolley da cabina, e spesso ci si ritrova a pagare più per la valigia che per il biglietto.

Ma ci sono alcuni trucchi intelligenti – e legali – che ti permettono di risparmiare sulla valigia in aereo. Ecco tre strategie poco conosciute, ma incredibilmente efficaci.

3 consigli per risparmiare sulla valigia in aereo

Molti passeggeri hanno iniziato a sostituire il classico cuscino da viaggio gonfiabile con una federa imbottita di vestiti. In pratica, riempi una federa con magliette, biancheria o altri indumenti leggeri e la porti con te al collo, come se fosse un cuscino.

Il vantaggio? Le compagnie aeree non lo considerano un bagaglio extra, perché è percepito come un accessorio da viaggio. In questo modo puoi trasportare diversi indumenti in più senza pagare sovrapprezzi o superare il peso consentito per il bagaglio a mano.

Indossare più strati di abiti, come giacche, felpe, jeans pesanti o scarpe voluminose, ti permette di liberare spazio nella valigia e ridurre il peso, evitando sanzioni per superamento della franchigia.

Alcuni viaggiatori arrivano a indossare anche due pantaloni o più magliette uno sopra l’altra. Ovviamente non è la soluzione più comoda, ma per voli brevi o per evitare spese impreviste all’imbarco può fare la differenza.

Molti aeroporti permettono ai passeggeri di portare a bordo gratuitamente una busta o borsa del duty free, oltre al bagaglio a mano. La regola è che contenga effettivamente qualcosa acquistato nell’area duty free. Ma ecco il trucco: acquista un piccolo oggetto (anche solo una bottiglietta d’acqua o una confezione di caramelle) e poi usa quella busta per inserirci altri oggetti che avevi nel bagaglio.

In alternativa, porta una borsa pieghevole vuota nel bagaglio a mano: una volta passato il controllo di sicurezza e acquistato qualcosa nel duty free, puoi riempirla e portarla a bordo come se fosse parte dell’acquisto.

Viaggiare in aereo non deve per forza diventare un incubo di spese extra. Con un po’ di astuzia e organizzazione, puoi risparmiare anche decine di euro per ogni volo, semplicemente ottimizzando come prepari e trasporti il tuo bagaglio.

Insomma: come hai visto basta qualche semplice accortezza. E tu sei pronto a provare?