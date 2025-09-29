Sta nascendo qualcosa con un collega? Ecco cosa devi sapere prima di uscirci: puoi anche rischiare il posto. – (viagginews.com)

Può capitare che due colleghi di lavoro sviluppino un interesse sentimentale, ma se gestita male la relazione può costarti il posto.

Nessuno si stupisce del fatto che durante gli anni di scuola si formino delle coppie all’interno delle classi. Dopotutto i ragazzi trascorrono ogni giorno diverse ore insieme nella stessa stanza ed è facile che conoscendosi tra qualcuno si sviluppi un interesse sentimentale. Ma lo stesso meccanismo si verifica negli ambienti di lavoro: sono pochi a dire di non aver mai avuto una cotta per un collega.

Molte volte si tratta di un interesse passeggero, che si risolve in un nulla di fatto. Per i più fortunati però l’attrazione è reciproca e prima o poi uno dei due fa un passo avanti e propone un appuntamento. Una ricerca svolta su 3.000 lavoratori ha mostrato addirittura che il 48% di loro ha avuto un incontro galante con un collega. E qualcuno è andato oltre, arrivando ad avere un rapporto stabile.

A questo punto verrebbe da dire che ci può essere solo un lieto fine. Peccato che quando la vita professionale e quella privata si mischiano fra di loro non sia mai semplice. Anzi, gestire male questa situazione può addirittura tradursi nel rischiare il posto di lavoro.

Cosa fare se inizi una relazione sul lavoro

Secondo l’articolo 2105 del Codice Civile ai dipendenti è richiesta fedeltà nello svolgimento della propria attività lavorativa. Questo si traduce non solo in diligenza e precisione nello svolgere la propria mansione, ma anche evitare che si verifichino situazioni dove è presente un conflitto di interesse. L’articolo spesso si applica alla concorrenza sleale, ma anche le relazioni fra colleghi possono rientrarvi.

A sancirlo una volta per tutte c’è una sentenza del Tribunale di Roma relativa a un licenziamento motivato proprio da un rapporto tenuto segreto. Quando nello stesso team si crea una coppia è prevedibile che la performance lavorativa del gruppo possa risentirne. Ci si può distrarre a vicenda e possono insorgere gelosie e discussioni per motivi futili.

La cosa migliore sarebbe evitare questo tipo di rapporti in ambito professionale, specialmente se fra persone dove una ricopre una posizione gerarchica superiore. C’è la possibilità che questa relazione possa portare a dei trattamenti di favore, e tenerla segreta accrescerebbe i sospetti in tal senso.

Se ormai il rapporto si è avviato meglio avvisare quanto prima il datore di lavoro o le risorse umane, dimostrando trasparenza. Questo consentirà all’azienda di tutelare le persone coinvolte nel modo migliore, senza che ci siano ripercussioni o divieti.