La Promessa, momento drammatico: protagonista sta molto male. Anticipazioni dalla Spagna

Dramma La Promessa, le anticipazioni parlano della grave malattia della protagonista: gli spoiler dalla Spagna.

Arrivano nuove anticipazioni per le prossime trame de La Promessa, che parlano di un nuovo dramma atteso per la telenovela spagnola; i colpi di scena non mancano mai e, come ben sappiamo, presto anche nelle puntate italiane assisteremo ad un momento di svolta decisivo per le trame.

Dopo il matrimonio di Jana e Manuel e le frizioni fra Cruz e Alonso, nelle prossime puntate assisteremo ad una serie di dinamiche drammatiche e niente sarà più come prima; chi segue le anticipazioni spagnole sa infatti che dobbiamo prepararci a salutare due personaggi importantissimi.

Intanto, i più curiosi possono anche scoprire qualche dettaglio in più in merito alla malattia di un protagonista, che sarà un’altra sottotrama sviluppata dalla telenovela dopo il momento decisivo che vivremo presto su Rete 4: chi rischia la vita? Ecco gli spoiler dalla Spagna per La Promessa.

La Promessa, la protagonista rischia la vita? Spoiler sulla drammatica malattia

Dopo aver visto la tragica morte di Jana e l’arresto di Cruz, frutto del complotto ordito da Leocadia per vendicarsi della sua vecchia nemica, la situazione alla tenuta sarà totalmente stravolta; Manuel e Curro cercheranno di far luce sull’omicidio di Jana, mentre Petra dovrà vedersela con una brutta malattia.

La governante comincerà a soffrire di diversi sintomi, diventando sempre più irascibile e imprevedibile; secondo quanto riportato da BlastingNews, Petra soffrirà di forti dolori al collo, che faranno insospettire Samuel. Sarà lui a ipotizzare che, i comportamenti di Petra, sono legati a dei problemi di salute.

La situazione peggiorerà sempre di più, fino a quando un giorno, Maria, non troverà Petra in uno stato di grande sofferenza dopo un malessere; a quel punto, sarà indispensabile l’intervento del dottor Salazar, che prescriverà alla governante una dose più elevata di farmaci e le raccomanderà del riposo assoluto.

Mentre le condizioni di salute di Petra continuano a peggiorare, le anticipazioni parlano anche di un clima piuttosto pesante tra la servitù, soprattutto per le rigide regole imposte dal nuovo maggiordomo della tenuta, Cristobal; il clima è quasi insostenibile e chi non rispetta quanto imposto rischia non soltanto punizioni e sanzioni, ma anche di essere direttamente licenziati. Petra riuscirà a guarire, proprio mentre intorno a lei la servitù della Promessa è sempre più sconvolta?