Esternamente è una chiesa ma quello che c’è dentro ti lascerà senza parole: mai vista una cosa così!

In Italia c’è una Basilica che custodisce una cripta davvero particolare è unica nel suo genere: è una cripta sommersa in cui si possono ammirare mosaici ma anche pesciolini.

Pesciolini rossi che si muovo liberi e indisturbati su un fondale antichissimo fatto di mosaici. No, non è una qualche fontana realizzata per ordine qualche famiglia importante da artisti italiani che hanno saputo come impreziosire i centri storici delle nostre città, ma di una cripta sotterranea che si trova in una Basilica.

A leggerlo o sentirlo raccontare, una cripta sommersa che racchiude sulla base una piscina la cui pavimentazione è fatta di mosaici antichi e da cui si innalzano colonne ma vissuta da pesciolini rossi potrebbe sembrare fantascienza. Qualcosa di irrealizzabile per l’architettura, soprattutto se parliamo di quella ecclesiastica.

Eppure è quello che succede nella cripta della Basilica di San Francesco a Ravenna. Un luogo davvero unico nel suo genere, in cui trovano spazio arte, natura ma anche fede e stupore. Un luogo da visitare almeno una volta nella vita.

La cripta sommersa della Basilica di Ravenna, un incantevole scenario tra arte e natura

La Basilica di San Francesco si trova nel cuore di Ravenna; affaccia sull’omonima piazza e, al di là della cripta sommersa, la si può tranquillamente definire una delle chiese più benne e suggestive d’Italia.

Costruita tra il IX e il X secolo, la basilica è stata più volte rimaneggiata nel tempo, qui però si svolse uno dei fatti storici più epocali della storia italiana del Medioevo: le esequie del sommo Poeta Dante Alighieri, la cui tomba si trova proprio lì di fianco.

La chiesa si presenta come un classico edificio religioso di costruzione medievale; a croce latina, con una facciata a salienti e un paramento murario in mattoni a vista. L’interno è lungo più di 40 metri e si compone di 3 navate, intervallate da due serie di archi a tutto sesto sorrette da 12 colonne. La vera sorpresa però si trova sotto l’altare ed è proprio la cripta che ospita il sarcofago del vescovo Neone e che ora è sommersa dalle acque di falda per effetto della subsidenza.

Le acque delle falde si trovano sotto il livello del mare e invadono costantemente lo spazio andando a creare una sorta di piscina naturale. Il risultato? Il pavimento in mosaici diventa la base di un acquario che ospita pesci che nuotano indisturbati tra le colonne che reggono la cripta.

Per ammirare questo particolare fenomeno non c’è neanche bisogno di scendere nella cripta, basta affacciarsi da una piccola finestrella ad arco; inserita una monetina si attiva un sistema di luci che permette di ammirare questo particolare e suggestivo spettacolo.