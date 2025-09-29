Ami le zucche? Ecco dove trovare dei campi sterminati: queste mete ti faranno impazzire – viagginews.com

Visitare un campo di zucche può rivelarsi un’esperienza entusiasmante. È possibile farlo anche in Italia in determinati luoghi. Questi sono i più belli e interessanti.
Manca ancora qualche settimana ad Halloween, ma molte persone si stanno già facendo trasportare dall’energia di questa festività da brivido. Basta collegarsi sul web per imbattersi in eventi a tema, più o meno spaventosi, e in attività adatte a tutta la famiglia. Se si desidera condividere un’esperienza preziosa con i propri cari, esiste l’opportunità di visitare i campi di zucche.
È impossibile non perdersi tra queste delizie. Gli ambienti suggestivi, le decorazioni e i giochi renderanno il tutto ancora più bello. Gli adulti verranno travolti da un’ammirazione senza fine e i bambini si divertiranno un mondo. Ecco quali sono i più belli d’Italia.
Campi di zucche, un’esperienza da non perdere: festeggi Halloween in anticipo
Il mese di ottobre è davvero magico. Sempre più persone, infatti, negli ultimi anni, stanno decidendo di festeggiare Halloween. Si sono fatte trasportare dai più piccoli, imparando a emozionarsi di fronte ai costumi a tema e alle decorazioni. Per coloro che amano viaggiare, c’è un’esperienza imperdibile da fare. In Italia, sono presenti numerosi campi di zucche.
Divertimento, emozioni e brividi non mancheranno di certo. I bambini saranno felici di poter intraprendere questa breve vacanza e anche gli adulti non riusciranno a trattenere il sorriso. Oltre a osservare le zucche, in base alla meta scelta, è possibile anche partecipare a diverse attività, come laboratori e passeggiate.
Ecco dove andare per trovare i migliori campi di zucche:
- Sacrofano, Roma – Fattoria della Zucca: il biglietto ha il costo di soli 10 euro. Ci si può cimentare in tante attività diverse e ci sono anche spettacoli a cui poter assistere. Quello dei burattini è super divertente. I bambini potranno divertirsi all’interno dell’apposita area giochi e grazie alla baby dance
- Pavia – PiraVida Farm: durante il weekend del 4 e 5 ottobre, si potrà partecipare a una caccia alle zucche in piena regola. Il tema cambia ogni settimana, in modo da soddisfare tutti i visitatori
- Nerviano, Milano – Il Campo di Federica: l’atmosfera è particolare perché si tratta di un ex terreno agricolo dedicato all’erba medica e ai pomodori. Con il passare del tempo, è stato convertito in un campo di zucche. Nel biglietto di 19 euro a persona è inclusa anche una zucca
- Villorba, Treviso – Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andre: si possono osservare ben 3.000 zucche. Ce ne sono di tantissimi tipi diversi e il terreno è pari a 80 ettari. Gli amanti delle passeggiate adoreranno percorrere i sentieri e perdersi nella natura. Per entrare occorrono 10 euro