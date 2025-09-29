3 idee per una vacanza last minute a ottobre: ecco le mete più chic – viagginews.com

3 idee per una vacanza last minute a ottobre: ecco le mete più chic

Dove andare in vacanza ad ottobre? Ecco alcuni suggerimenti per viaggi incredibili anche all’ultimo minuto.

Con l’arrivo dell’autunno, le folle estive si diradano e i prezzi iniziano a calare, rendendo ottobre uno dei mesi ideali per concedersi una vacanza last minute.

Se sei alla ricerca di una meta elegante, rilassante ma non scontata, ecco tre destinazioni chic perfette per un break autunnale all’insegna del gusto, del benessere e del fascino senza tempo.

3 idee per una vacanza last minute ad ottobre: Lisbona

Capitale dal fascino malinconico e raffinato, Lisbona è perfetta per chi cerca una vacanza last minute che unisca cultura, buona cucina e atmosfere bohémiens.

A ottobre, la temperatura è ancora mite, con giornate soleggiate che invitano a passeggiare tra i vicoli dell’Alfama, sorseggiare un bicchiere di porto in una terrazza panoramica o perdersi tra le boutique artigianali del Bairro Alto. Il quartiere di Belém, con i suoi monumenti manuelini e le famose pasteis de nata, regala scorci suggestivi sul fiume Tago.

E per chi desidera un tocco di esclusività, Lisbona offre una selezione di boutique hotel ricercati, spa con vista e ristoranti stellati dove la tradizione portoghese incontra l’alta cucina contemporanea.

Marrakech

Per un’esperienza sensoriale ed esotica, Marrakech è la meta ideale: ottobre è il momento perfetto per visitarla, con temperature piacevoli e giornate limpide. Tra i suoi souk colorati e le piazze vivaci, la città rossa incanta con i suoi palazzi in stile moresco, i giardini segreti e le riad eleganti, spesso trasformate in boutique hotel di grande fascino.

Per una vacanza chic, prenota una riad con hammam privato, terrazza panoramica e cucina marocchina gourmet. Non perdere i Giardini Majorelle, un piccolo paradiso botanico una volta dimora di Yves Saint Laurent, né una gita nel deserto di Agafay, dove è possibile cenare sotto le stelle in campi tendati di lusso. Marrakech è la fusione perfetta tra avventura, relax e stile.

Lago di Como

Per chi non vuole allontanarsi troppo ma cerca una destinazione di puro charme, il Lago di Como in ottobre è una gemma tranquilla e raffinata. Le acque placide riflettono i colori caldi del fogliame autunnale, mentre le ville storiche affacciate sul lago offrono scorci da cartolina.

È il periodo ideale per soggiornare in una dimora d’epoca trasformata in hotel di lusso, passeggiare nei giardini di Villa Carlotta o godersi un pranzo vista lago nei ristoranti gourmet di Bellagio o Varenna. Inoltre, molte spa della zona propongono pacchetti stagionali con trattamenti a base di castagne, uva e prodotti locali, per un’autentica esperienza di benessere made in Italy.

