Secondo Forbes sono questi i borghi più belli al mondo: in Italia se ne trova solo uno, ma è davvero incantevole

La rivista americana ha selezionato i 50 piccoli gioiellini sparsi in giro per il mondo realizzando così la classifica dei borghi più belli si possano visitare. Di questi solo uno è italiano, ma è davvero da sogno.

La classifica dei 50 borghi più belli del mondo 2025 stilata da Forbes nasce da una selezione di un tour operator di lusso, specializzato nella ricerca di mete che siano lontane dai circuiti turistici. Destinazioni incantevoli appunto, ma ancora poco conosciute e dove la filosofia di vita è quella di un invito a rallentare e ritrovare la vera essenza del viaggio.

A conquistare il primo posto di questa singolare classifica è Bibury piccolo villaggio inglese nel cuore delle Cotswolds. La zona è ormai comunemente conosciuta e frequentata dai turisti anche per il suo valore di area di eccezionale bellezza naturalistica. Si tratta di un percorso che attraversa diversi villaggi, tra fiumiciattoli che scorrono, cottage di pietra color miele e pub e sale da thè che sono l’unico ritrovo degli abitanti.

In particolare proprio Bibury ha catturato l’attenzione della rivista statunitense; le case ricoperte di muschio, i mulini medievali e i ponticelli in pietra raccontano secoli di storia rendendo di fatto questo villaggio della campagna inglese il più affascinante di tutti.

Borghi più belli del mondo, e l’Italia? L’unico gioiellino è in Liguria

Prima di vedere qual è il borgo italiano tra i più belli al mondo, chiudiamo il podio stilato da Forbes. Subito dopo Bibury si trova Hallstatt in Austria; un vero e proprio villaggio da favola che affaccia sulle sponde dell’omonimo lago ed è circondato dalle montagne del Dachstein. Sul terzo gradino del podio, invece, si trova Reine piccolo centro di pescatori nel cuore delle Lofoten, in Norvegia. Un piccolissimo centro abitato che però attrae escursionisti di ogni parte del mondo.

E l’Italia? Nonostante sia probabilmente il Paese con più borghi al mondo, l’Italia riesce ad inserirne in classifica uno solo. Si tratta di Manarola, in Liguria che si posizione al 16esimo posto.

Si tratta del più piccolo dei borghi delle Cinque Terre patrimonio UNESCO, ma è anche uno dei più iconici: case color pastello che viste dal mare sembrano un presepe arroccato alla scogliera ligure. I vicoli stretti e il mare che sembra abbracciare il borgo creano uno scenario davvero unico nel suo genere. Un riconoscimento che arriva per l’unicità paesaggistica, del resto è qui che si trovano le conosciute Vie dell’Amore e Punta Bonfiglio, sentieri e terrazze panoramiche a picco sul mare che regalano scorci da sogno.