Lavori da fare in casa? Approfitta subito di questi bonus per risparmiare sui costi – Viagginews.com

Devi ristrutturare o fare dei lavori in casa? Scopri subito come richiedere questi bonus per ridurre i costi in poco tempo.

All’interno dell’ambiente domestico, i lavori di routine o di ristrutturazione rappresentano una costante per molte famiglie. Si tratta di un passaggio cruciale per chi vuole aumentare il comfort di casa o per chi desidera incrementare il valore di acquisto del proprio immobile, in vista di una futura vendita.

Affrontare una ristrutturazione, che sia parziale o totale, richiede una pianificazione meticolosa oltre all’investimento di un capitale spesso non indifferente. Per chi dispone di un budget ridotto e spesso non sufficiente, affrontare dei lavori di ristrutturazione può rivelarsi una sfida più complessa del previsto.

In questo scenario, è fondamentale conoscere le agevolazioni disponibili per supportare determinati interventi domestici. Tra queste, spiccano i molteplici bonus dedicati ai lavori in casa, da poter richiedere facilmente in qualsiasi momento dell’anno e prima di procedere con l’intervento di manutenzione.

I bonus per i lavori in casa: richiedili subito

Per chi vuole procedere con una ristrutturazione della propria casa, il nuovo bonus ristrutturazioni è disponibile per abitazioni private o parti comuni di edifici residenziali situati in Italia. Per richiedere questo bonus, i lavori dovranno rientrare nel contesto di manutenzione straordinaria e restauro o recupero conservativo. Per chi ha acquistato la prima casa e desidera ristrutturarla, invece, il bonus dedicato alla prima abitazione può essere richiesto fino al 31 dicembre 2025.

Il bonus prevede una detrazione fino al 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Qualora la casa non dovesse essere l’abitazione principale all’inizio dei lavori, la detrazione maggiorata spetta solo se lo diventerà al termine. Per le seconde case, invece, il bonus ristrutturazione è disponibile con una detrazione al 36%, con un tetto massimo sempre fissato a 96.000 euro. Oltre ai lavori di ristrutturazione, è possibile richiedere anche il bonus mobili disponibile per gli ultimi mesi del 2025.

Con una detrazione fiscale dell’Irpef al 50%, il bonus mobili supporta l’acquisto di nuovi arredamenti per la casa, come cucine, letti, armadi, cassettiere e grandi elettrodomestici. Il limite massimo di spesa è stato fissato a 5.000 euro e sarà disponibile fino al 31 dicembre 2025. Per terminare la lista, l’Ecobonus prevede quest’anno una detrazione fino al 50% a seconda della destinazione degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi. Quest’ultimi, dovranno essere finalizzati al risparmio energetico, come l’acquisto e l’installazione di schermature solari e di impianti di climatizzazione di fascia elevata.