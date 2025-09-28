Ho smesso di usare le candele profumate (tossiche): ora la casa la profumo così!

Per creare un’atmosfera piacevole in casa basta usare le candele profumante con paraffina. Meglio realizzarle fai da te ad un costo piccolo piccolo.

Leggete le etichette delle candele profumate che avete in casa. La maggior parte di questi prodotti contiene paraffina, un derivato della raffinazione del petrolio. Significa che bruciando una candela con paraffina si respireranno benzene e toluene ossia sostanze cancerogene e tossiche.

Uno studio del 2017 dell’International Journal of Tropical Disease and Healthle ha rivelato che le candele che contengono paraffina emettono sostanze inquinante dannose per la salute umana. Non dovrebbero mai essere bruciate in ambienti chiusi perché altrimenti diffonderebbero alcheni, benzene, acetone, toluene. Oltre questi agenti cancerogeni la combustione della cera di paraffina produce fuliggine composta da particelle ultrafini e PM 2,5.

Questo particolato causa asma, problemi alla pelle, allergie, infezioni del tratto respiratorio e nei casi più gravi ictus e attacchi di cuore. Bisogna verificare che le candele non abbiano paraffina, dunque, ma non basta. Pure gli stoppini con anima metallica vanno evitati perché rilasciano metalli pesanti nell’aria mentre i coloranti sintetici usati nelle fragranze emettono Composti Organici Volatili. Insomma, meglio profumare casa con alternative naturali.

La casa sarà profumata e senza pericoli per la salute: ecco come

Un primo profumatore naturale si crea portando ad ebollizione dell’acqua per poi versarla in una capiente ciotola o in più ciotole per profumare più stanze. Il passo successivo è tagliare un limone a fette con la buccia e metterle nella ciotola. Vanno aggiunti chicchi di caffè e un poco di vaniglia. Mettendo questo mix accanto ad una fonte di calore rilascerà un odore piacevole, un profumo al caffè caldo unito alla dolcezza della vaniglia e al tocco fresco del limone.

Per chi ama i profumi speziati, invece, suggeriamo un’altra combinazione. Cannella e chiodi di garofano. Si dovranno far bollire con dell’acqua, mettere il liquido in uno spruzzino e spargere la fragranza in casa. Volendo un profumo agrumato si portano ad ebollizione a fuoco lento scorze di arance. Cambiando tecnica si può profumare la casa prendendo un vasetto aperto e mettendoci dentro un batuffolo di cotone imbevuto di oli essenziali. Velocemente la stanza si riempirà di un odore naturale delicato e piacevole.

Ultima idea per profumare casa, realizzare del pot pourri fai da te. Bisogna far essiccare scorze di agrumi nel forno e petali di fiori in modo naturale. I due ingredienti vanno messi in un vasetto insieme a un bastoncino di vaniglia o cannella in base alle preferenze e a qualche goccia di olio essenziale. Il vasetto andrà sigillato per 24 ore, poi il contenuto andrà versato in una ciotola e il profumo si diffonderà.