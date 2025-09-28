Eurochocolate Perugia, si avvicina la festa tra le nuvole: date e programma dell’evento più goloso

Sta per tornale l’Eurochocolate a Perugia e quest’anno sarà una festa tra le nuvole. Un’evento gratuito giunto alla 31esima edizione.

L’Eurochocolate 2025 è rappresentato da un’immagine sognante, una tavoletta di cioccolato che tende verso l’alto e raggiunge una nuvola. L’ha creata l’AD Riccardo Boasso ed è stata presentata nel corso di una conferenza stampa con un allestimento a tema dolcissimo e goloso sulle note di Nuvole bianche di Ludovico Einaudi.

La nuova edizione dell’Eurochocolate vedrà allestimenti realizzati tenendo conto del tema nuvole/cioccolato. Un percorso creativo che vuole differenziare la kermesse dalle edizioni precedenti sia nel linguaggio che nei contenuti e nell’immagine complessiva dell’evento più goloso dell’anno. La 31esima edizione si terrà dal 14 al 23 novembre 2025.

Come ogni anno Perugia si trasformerà per accogliere la kermesse in un paradiso del cioccolato con laboratori creativi, stand, sculture giganti, degustazioni, mostre, spettacoli. Si potrà fare shopping tra le vie della città e scegliere gustosi regali. Perugia vede accogliere circa un milione di visitatori durante l’Eurochocolate. Le zone più coinvolte saranno Piazza Italia, Piazza della Repubblica, Corso Vannucci e via Mazzini ossia il centro storico della città che a novembre diventa un punto di riferimento internazionale per tutti i golosi del mondo.

Come vivere al meglio l’Eurochocolate

Passare una giornata all’Eurochocolate significa camminare tra sculture di cioccolato, ammirare spettacoli, fare degustazioni provando le più particolari varianti di cioccolato e derivati del cacao. Per godere di tutto questo bisogna prenotare un albergo con largo anticipo. Come detto arriverà almeno 1 milione di persone e tardando nella ricerca del soggiorno si potrebbe dover restare a casa.

Sul sito eurochocolate.net si trovano soluzioni di viaggio verso la kermesse in giornata o con pernottamento all-inclusive a partire da 79 euro. I bus partono da tutti Italia, così non si avrà nemmeno il pensiero di dover guidare e scegliere il percorso più conveniente. Se si dovesse trovare l’occasione giusta si potrebbe bloccare la prenotazione con soli 10 euro d’acconto e poi saldare il resto entro 15 giorni dalla partenza.

Questa soluzione è ideale anche perché nel prezzo non c’è incluso solo il viaggio dalla propria città a Perugia ma ci sono anche gli spostamenti da e verso l’hotel durante le giornate di soggiorno. In più si può aggiungere la colazione e altri servizi utili facoltativi. Per quanto riguarda i programmi dell’Eurochocolate 2025 sono tre. Experience per svolgere attività didattiche e visive legate al mondo del cioccolato. Show con il Grande Emporio del Cioccolato dedicato alla vendita e Funny, i laboratori per famiglie e bambini.