3 consigli per viaggiare comodamente anche quando sei in pullman e nel Flixbus – viagginews.com

Viaggio in Pullman? Chi ha detto che è scomodo? Ti svelo dei segreti per viaggiare in modo molto comodo anche quando sei in Flix.

Viaggiare in pullman, specialmente con compagnie come FlixBus, è un’opzione economica, ecologica e comoda per spostarsi tra città, regioni e persino Paesi. Tuttavia, stare seduti per ore in uno spazio limitato può essere faticoso se non si adottano alcune strategie intelligenti.

Se ti aspetta un viaggio lungo, ecco 3 consigli pratici per rendere l’esperienza molto più confortevole, anche in pullman.

3 consigli per viaggiare in modo comodo quando sei in pullman

Una delle chiavi per un viaggio comodo è la scelta del posto. Su FlixBus è possibile selezionare il proprio sedile al momento della prenotazione, pagando un piccolo supplemento. Se il viaggio è lungo, vale decisamente la pena considerarlo.

I sedili vicino al finestrino offrono maggiore stabilità e la possibilità di appoggiare la testa per dormire, rendendoli ideali per chi cerca un po’ di comfort in più. Alcuni pullman dispongono anche di sedili singoli, perfetti per chi viaggia da solo e desidera un po’ di privacy.

È invece consigliabile evitare i posti vicino al bagno, che possono risultare rumorosi o maleodoranti, specialmente durante i viaggi notturni. Anche i posti sopra le ruote potrebbero essere meno comodi, a causa delle vibrazioni che si avvertono maggiormente.

Se non puoi scegliere il posto in anticipo, cerca di salire a bordo tra i primi per avere più libertà nella scelta.

Lo spazio in pullman è limitato, ma con alcuni oggetti scelti con intelligenza è possibile migliorare sensibilmente la qualità del viaggio. Un cuscino da viaggio, ad esempio, può rendere il sonno molto più agevole e prevenire fastidiosi dolori cervicali.

Una mascherina per gli occhi e dei tappi per le orecchie sono alleati indispensabili per dormire bene, soprattutto durante i tragitti notturni o in presenza di luci e rumori. Una copertina leggera, o anche solo una felpa oversize, può tornare utile contro l’aria condizionata che spesso è piuttosto fredda anche nei mesi estivi.

Portare con sé un power bank è una buona idea, dato che le prese USB presenti su molti autobus non sempre funzionano in modo affidabile. Infine, è bene avere a portata di mano qualche snack leggero, una bottiglietta d’acqua, un disinfettante per le mani e dei fazzoletti, così da non dover dipendere esclusivamente dalle soste programmate o dai servizi igienici di bordo.

Restare immobili per molte ore può causare fastidi muscolari e rallentare la circolazione sanguigna. Anche in pullman, però, si possono adottare piccoli accorgimenti per sentirsi meglio. Cambiare posizione ogni tanto, anche solo allungando le gambe nel corridoio quando possibile, è utile per evitare l’irrigidimento muscolare.