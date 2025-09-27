Sogni una vacanza senza auto? Scegli queste mete: qui tutto scorre molto lentamente

Già stanchi dello stress e del traffico cittadini e state pensando alla prossima vacanza? Un’idea potrebbe essere quella di fare un viaggio slow senza auto. In Italia ci sono diverse mete che lo permettono.

Viaggiare, in Italia, senza auto si può anzi è una vera e propria tipologia di viaggio/vacanze che sta conquistando sempre più persone. Si è sempre più in cerca di una esperienza di viaggio che allontani dal caso delle città, dai clacson che strombazzano in continuazione e soprattutto che tenga lontani dal volante. Nel nostro Paese, al di là delle grandi città d’arte -che sono però appunto caotiche- ci sono diverse mete che permettono queto tipo di viaggi slow.

I viaggi slow, lenti sono quelle vacanze, non per forza lunghe si possono avere dei weekend, che permettono godersi dei luoghi visitati andando con calma, magari riscoprendo il piacere delle passeggiate o perché no dei giri in bici.

Sono quei viaggi considerati green, perché tutt’al più per raggiungere le mete si utilizzano mezzi pubblici, riducendo così l’impatto ambientale e che, a livello persone, permettono più che non in altro modo di ridurre lo stress stando lontani dal caos, dal traffico, dai parcheggi introvabili. In Italia ci sono almeno quattro mete del genere, perfette da visitare anche in questo primo periodo dell’autunno.

Viaggiare a ritmo lento, le quattro mese da girare senza macchina

La prima meta da visitare in un viaggio slow in Italia è Vernazza, alla Cinque Terre. Patrimonio UNESCO, questa parte della Liguria è sicuramente molto conosciuta ed apprezzata anche dal turismo internazionale, ma in questo periodo dell’anno l’afflusso è sicuramente inferiore e si riesce a godere meglio del luogo. Vernazza è un vero gioiellino incastonato tra mare e vigneti; da qui partono diversi sentieri che permettono di scoprire anche gli altri borghi, come il sentiero Azzurro. Ci si arriva in treno da La Spezia o Levanto, una buona idea potrebbe anche essere quella di ammirare il borgo dal mare utilizzando i traghetti.

Colorata e autentica, Procida è una meta che merita, soprattutto perché parliamo di un’isola a misura di uomo, qui ci si muove a piedi, in bici o sfruttando i mezzi pubblici ecologici. Capitale della cultura nel 2022, una passeggiata tra le colorate casa di Marina Grande e una visita al Palazzo D’Avalos possono conquistare chiunque. Se poi a questo si aggiunge il buon cibo, il gioco è fatto. Ci si arriva in aliscafo o traghetto da Napoli o Pozzuoli e da lì ci si lascia avvolgere dalla lentezza.

La Costa dei Trabocchi in Abruzzo. Si tratta di un pezzo di costa convertito e ripensato in chiave green grazie alla Via Verde dei Trabocchi una pista ciclopedonale realizzata sull’ex ferrovia. Un percorso di 50 km che attraversa i borghi marinari, i vigneti e ovviamente gli affascinanti trabocchi della Regione. Si arriva in treno a San Vito Chietino, Ortona o Vasto e da lì si parte.

Dopo isole e coste anche una meta di montagna, Chamois in Valle d’Aosta. Anche conosciuto come il borgo senza auto, questo paesino non è neanche raggiungibile con le quattro ruote, per arrivarci bisogna prendere la funivia da Buisson e in pochi minuti si raggiunge questa oasi di pace a 1800 metri di altezza. Una meta perfetta per chi ama la montagna, vuole respirare aria pura e non perdersi il panorama sul Cervino.