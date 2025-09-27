Se lo metti nella friggitrice ad aria rischi di doverla buttare: da quando l’ho scoperto ho smesso immediatamente di farlo – viagginews.com

Questo cibo rappresenta un vero e proprio pericolo per la friggitrice ad aria. Il rischio è quello di danneggiarla e di doverla buttare nella spazzatura. Ecco di quale si sta parlando.

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico preziosissimo in cucina. Negli ultimi anni, c’è stato un aumento esponenziale delle vendite. Sempre più persone, infatti, hanno deciso di ricorrere ad essa per le loro preparazioni. È versatile, facile da usare e decisamente rapida. In men che non si dica, è possibile servire una cenetta di tutto rispetto.

Nonostante tutti questi aspetti positivi, ci sono dei dettagli che non andrebbero affatto trascurati. Poche persone ne sono a conoscenza, con il rischio di danneggiare per sempre lo strumento. Un cibo in particolare, per esempio, non dovrebbe mai essere inserito al suo interno. Purtroppo, si parla ancora troppo poco della questione. La sicurezza, a volte, passa in secondo piano per fare spazio alla gola e al comfort.

Friggitrice ad aria, il cibo che non devi mai mettere al suo interno: i rischi sono enormi

Sono tantissime le persone che, tutti i giorni, utilizzano una friggitrice ad aria. Il mercato offre modelli avanzati e la spesa per l’acquisto non è neanche così elevata come si potrebbe pensare. Questo elettrodomestico, tuttavia, deve essere trattato in un certo modo. Ci sono degli errori da non commettere perché, in base alla loro entità, si potrebbe andare incontro a dei danni irreversibili.

Esiste un alimento, per esempio, che dovrebbe stare lontano dalla friggitrice ad aria. Non può essere cotto al suo interno. È preferibile ricorrere a una semplice pentola oliata o al forno a microonde. Si sta parlando dei popcorn. Il problema sta nella presenza dei chicchi di mais. Le alte temperature, infatti, potrebbero farli saltare in aria, facendo raggiungere loro alcuni componenti interni dell’elettrodomestico.

Le conseguenze potrebbero essere molteplici e decisamente spiacevoli. Stando al sito TechTudo, i problemi sarebbero i seguenti:

Ostruzione delle prese d’aria presenti all’interno della friggitrice ad aria

Surriscaldamento e cortocircuito della macchina durante la cottura

Incendio della stessa con possibile propagazione delle fiamme

Tale eventi potrebbero anche presentarsi a catena. La circolazione dell’aria all’interno dell’oggetto dovrebbe essere libera e ben equilibrata. Un’eventuale compromissione potrebbe far aumentare le temperature ben oltre il livello di sicurezza. Per avere un’ulteriore conferma, si consiglia di leggere con attenzione le istruzioni riportate all’interno dello strumento. Così facendo, si potrà avere un’idea più precisa degli alimenti inseribili nel cestello e di quelli evitabili.