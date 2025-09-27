In Toscana si nasconde un vero paradiso tropicale: è a due passi da Siena e Firenze

Un percorso naturalistico a pochi passi da Firenze e Siena che permette di immergersi in un ambiente che sembra essere di un paese lontano, tra natura e acque cristalline.

A volte ci vuole davvero poco a scoprire luoghi sorprendenti qui in Italia, magari a poca distanza dal caos delle città e dalle nostre vite quotidiane. Uno di questi posti si trova in Toscana a metà strada tra Firenze e Siena. Si tratta di un sentiero fluviale che regala scenari tropicali che ricordano quelli di un Paese lontano e che per questo sono ricchi di fascino.

Questo percorso dal sapore esotico è il percorso SentierElsa, un sentiero breve di appena 4 km che si staglia lungo il letto del fiume Elsa appunto, nel tratto che attraversa Colle Val d’Elsa. Una passeggiata di immersione naturalistica in cui la vera protagonista è l’acqua cristallina e limpida che con i suoi colori dell’azzurro vivido, conquista e non è un caso che in estate gli escursionisti decidano poi di portare il costume e per un tuffo in queste acque fresche.

SentierElsa, il sentiero naturalistico toscano dai tratti tropicali

Il percorso non solo è breve ma è adatto davvero a tutti; l’assenza di tratti ripidi e l’alternanza di staccionate, passerelle e piccoli guadi permette anche alle famiglie di godere di questo spettacolo naturalistico.

Il sentiero regala scorci davvero unici, ma soprattutto sono i punti di sosta che permettono di godere appieno di questo percorso come la Setaccia -antica opera idraulica che serviva ad incanalare l’acqua da far arrivare alle gore cittadine- o la Cascata del Diborrato, un salto di 15 metri che si tuffa in una piscina. C’è poi la grotta dell’Orso, il Masso Bianco e la Spianata dei Falchi che pure regalano panorami suggestivi.

Ovviamente in luoghi del genere non c’è solo la natura a farla da padrona, anche la fauna è ricca: libellule colorate, martin pescatore ma anche aironi cenerini, tritoni e bisce di acqua innocue. Un vero paradiso per chi ama immergersi totalmente nella natura e scoprire la fauna di un luogo.

Il SantierElsa è un percorso che si può fare tranquillamente tutto l’anno con ogni stagione che può regalare peculiarità di colori e fauna presente. L’ideale è arrivare al mattino presto per godersi la tranquillità, è importante indossare scarpe adatte che siano antiscivolo e nelle stagioni più caldi non deve mancare l’antizanzare. Come ci si arriva? Dall’autostrada A1 bisogna uscire a Colle Val d’Elsa nord e seguire le indicazioni per via dei Cipressi, lì si può lasciare l’auto e cominciare questa camminata di immersione tropicale.