Pier Silvio Berlusconi, clamorosa decisione: guerra alla Rai. Cosa sta per accadere a Mediaset

Mossa clamorosa di Pier Silvio Berlusconi, ora è “guerra” totale alla Rai: la prossima mossa da parte di Mediaset.

La stagione televisiva 2025-2026 è iniziata alla grandissima per Mediaset, con i vari programmi di punta (Fra intrattenimento e informazioni) ritornati stabilmente nel palinsesto, in aggiunta alle tante serie turche (solo parlando di Canale 5) che fra day time e prima serata, questa estate, hanno portato degli ascolti da record.

Tante fiction sono ritornate e molte altre sono attesissime: l’attenzione mediatica, ad esempio, è già molto alta per il ritorno de I Cesaroni, una di quelle serie che non può passare inosservata e su cui Mediaset punta tantissimo. Le premesse per togliersi grandi soddisfazioni, da qui al prossimo giugno, ci sono davvero tutte.

In questo contesto, sembra proprio che Pier Silvio Berlusconi sia pronto a dichiarare “guerra” alla Rai, sferrando una mossa decisiva a partire dal prossimo inverno: cosa ha deciso di fare Mediaset? La nuova indiscrezione ha veramente del clamoroso.

Mediaset, la strategia di Pier Silvio Berlusconi per battere definitivamente la Rai

L’eterna “battaglia” degli ascolti fra Mediaset e Rai continua anche in questa stagione televisiva 2025-2026 e pare che il “Biscione” stia studiando delle mosse per vincere definitivamente. Recentemente, Pier Silvio Berlusconi ha avuto un’intuizione geniale: mettere La ruota della fortuna al posto di Striscia la Notizia ha permesso di contrastare Affari Tuoi e vincere negli ascolti nella fascia pre-serale. Dopo aver arginato il game show di De Martino, però, è ora il momento di passare allo step successivo.

Stando a quanto riportato da L’Espresso, a dispetto degli scorsi anni, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando ad una programmazione speciale per la settimana del Festival di Sanremo; non, quindi, dare per scontato che la sfida degli ascolti sia persa, ma far scendere in campo il meglio di Mediaset per togliere ascolti ad un evento dal clamore mediatico assoluto.

“Siamo sono all’inizio. Mediaset starebbe lavorando per arginare, a fine febbraio, quello che sarà il ciclone sanremese. Anche se, questa, è impresa assai complicata” ha spiegato infatti L’Espresso; come detto, negli ultimi anni Sanremo (tra Fantasanremo & Co.) è ritornato ad essere un evento di costume, molto più grande rispetto alla “semplice” competizione musicale.

Mediaset dovrà dare il massimo per avere spazio nella consueta settimana di febbraio, ma la sfida sembra lanciata e Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di sferrare un colpo decisivo alla Rai, proprio lì dove fa più male: il Festival, l’evento in esclusiva per eccellenza di Viale Mazzini. Ci riuscirà?