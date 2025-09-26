I tuoi dati personali sono stati venduti? Basta un sito e il tuo indirizzo email per scoprirlo – viagginews.com

Esiste un sito web facile e intuitivo che permette di capire se i propri dati sono finiti sul dark web – e quindi venduti.

Ormai è difficile navigare sicuri su internet. Ma allo stesso tempo è difficile farne a meno. Un cane che si morde la coda, se pensiamo che ogni sito registra i nostri cookie, ma non sempre sappiamo davvero cosa ne facciano. Ma il problema non è nemmeno quello. Tutto parte dal fatto che esistono diverse piattaforme che, per un motivo o per un altro, richiedono la registrazione.

Questo significa inserire il proprio indirizzo email e, a volte, anche il numero di cellulare. Certo, non si può fare di tutta l’erba un fascio, e in certi casi basterebbe creare un account con dati non veritieri per navigare in modo più sicuro. Ma diciamocelo: nessuno di noi lo fa. O meglio, pochi lo fanno.

Ed è proprio qui, mentre social e siti web continuano a parlare di furti di dati, identità e – nel peggiore dei casi – truffe bancarie, che ci viene il dubbio: “E se lo avessero fatto anche con me?” Purtroppo, è un’ipotesi tutt’altro che remota. Ma la cosa interessante è che oggi scoprirlo è davvero a portata di clic.

Il sito web che ti mostra se i tuoi dati sono nel dark web

Il sito in questione si chiama Pentester.com, ed è uno di quegli strumenti che ti fanno dire: “Possibile che nessuno me ne abbia parlato prima?”. La cosa interessante (e forse quella che lo rende tanto appetibile) è che non serve essere esperti di cybersecurity o parlare in codice binario per usarlo: basta inserire la propria email nell’apposito campo e aspettare qualche secondo. Se i dati collegati a quell’indirizzo sono stati coinvolti in una violazione, il sistema lo segnala subito – e spesso ti mostra anche dove e quando è avvenuto il leak.

La piattaforma funziona con un sistema misto: alcune informazioni sono gratuite, altre invece si sbloccano solo con un piano a pagamento. Ma per un controllo generale – per capire se c’è stato un problema e da quale sito potrebbe provenire – il piano free è più che sufficiente. Ti dà l’essenziale: la presenza o meno di una violazione, e qualche dettaglio utile per decidere come muoversi.

Un altro aspetto interessante è la trasparenza. Il sito mostra la lista completa delle violazioni più recenti, e in alcuni casi indica anche il tipo di dati trafugati: email, numeri di telefono, password in chiaro o crittografate. Un dettaglio non da poco, perché ci permette di capire il livello di rischio reale. E se è necessario cambiare qualcosa: tipo quella password che utilizziamo per tutto da anni.