Grande successo di Balene, la fiction su RAI Uno: dove si trovano le suggestive location

La RAI ha scommesso su una nuova fiction, Balene, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Grande successo ma dove è ambientata?

La prima puntata di Balene – Amiche per sempre andata in onda il 21 settembre ha vinto il prime time con una media di 2,8 spettatori e uno share del 19,4%. La storia convince i telespettatori, un ottimo inizio di stagione con una serie originale dal debutto vincente.

Balene è la storia di rinascita di due donne sessantenni, Evelina e Milla, legate da un’antica amicizia incrinata nel tempo. Si ritrovano al funerale di Adriana e riallacciano i rapporti per affrontare segreti, sfide personali e per tentare di scoprire la verità sulla scomparsa dell’amica.

Evelina e Milla sono due donne molto diverse ma che si completano e riescono a darsi supporto nei momenti difficili. Le vediamo girare per borghi e campagne con la Gioconda, la vecchia auto di Evelina che a volte la lascia in mezzo ad una strada. A fare da sfondo alle avventure delle protagoniste le Marche. La fiction è stata girata in questa incantevole Regione e specialmente ad Ancona, nel Conero e in altri paesini medievali.

I luoghi della fiction Balene

Le Marche sono diventate il set della fiction Balene. Nelle registrazioni sono state coinvolte numerose comparse locali oltre centinaia di professionisti tra il mese di ottobre 2024 e il mese di febbraio 2025. Dal mare ai borghi fino ad Ancona, tanti paesaggi suggestivi e località affascinanti vengono mostrate nella serie facendo diventare il territorio un altro protagonista.

Di Ancona si può ammirare il centro storico e il porto antico. Qui sono state girate numerose scene, d’altronde il Comune con i suoi vicoli e gli scorci medievali si presta bene a creare un’atmosfera speciale. Anche la provincia di Ancona è protagonista della fiction Balene. Si possono notare diversi punti architettonici interessanti che caratterizzano la zona.

Poi ci sono le location naturali, il Conero e la costa. Una strada panoramica diventata tra le principali scenografie della serie grazie ai paesaggi marini rocciose, alle falesie, a paesaggi naturali mozzafiato. Il Parco del Conero è ben noto proprio per il suo enorme promontorio a picco sul mare e la straordinaria biodiversità.

Coinvolti nelle riprese, infine, tanti piccoli borghi delle Marche. Portonovo, Jesi, Sirolo, Osimo e Falconara Marittima. Molte scene, ad esempio, sono state girate nel centro storico e nel Palazzo della Signoria di Jesi. Location incantevoli, dunque, per fare da sfondo alle vicende che coinvolgono Evelina e Milla.