Crocchette di carote e ceci con contorno di purè di patate: la cena sana e gustosa è servita

Non esistono solo le crocchette di patate. Si possono usare carote e ceci per realizzare un delizioso secondo piatto.

Cosa si può preparare per cena senza passare troppo tempo in cucina ma creando comunque un piatto gustoso? Una delle possibili risposte è un morbido e caldo purè di patate per accompagnare crocchette di carote e ceci. Un secondo proteico e sano che si prepara con pochissimi ingredienti e che si può variare in base ai propri gusti.

I ceci sono legumi ricchi di fibre, vitamine B, proteine vegetali, ferro e magnesio, composti antiossidanti. Le carote hanno un basso contenuto calorico, sono ricche di acqua, vitamine, potassio, fosforo e calcio. I primi aiutano a mantenere l’intestino sano, supportano la salute del cuore, controllano il colesterolo e la glicemia e danno apporto energetico e un senso di sazietà.

Le carote, invece, contrastano l’invecchiamento cellulare, favoriscono la regolarità intestinale, aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e migliorano la salute degli occhi. La combinazione di ceci a carote, dunque, è un mix vincente per il proprio organismo. I due sapori insieme, poi, sono molto interessanti.

Per cena crocchette di ceci e carote e purè

Le patate a pasta bianca sono le più indicate per preparare il purè. Vanno cotte con tutta la buccia per evitare un eccessivo assorbimento dell’acqua abbassando il fuoco non appena l’acqua bolle. Una volta cotte vanno passate nello schiacciapatate – il “no” al frullatore è categorico – per poi passare alla preparazione finale aggiungendo latte tiepido e burro freddo. Infine va salato e pepata e se piace si può aggiungere anche del parmigiano. Il purò è ottimo per accompagnare le crocchette di ceci e carote.

INGREDIENTI PER 9 CROCCHETTE

150 grammi di carote pulite

200 grammi di ceci lessi

parmigiano grattugiato

1 uovo

rosmarino

pangrattato

sale

olio.

PREPARAZIONE

Pelate le carote e spuntatele. Tagliatele a pezzetti e tritateli con il mixer a lame. Mettete le carote in una ciotola. Tritate nel mixer i ceci ottenendo una purea. Unite ceci e carote e aggiungete uovo, parmigiano, rosmarino in polvere, sale e olio. Mescolate fino ad ottenere un composto morbido e compatto. Formate le crocchette lavorando l’impasto nel palmo delle mani. Passate le crocchette nel pangrattato aggiungendo parmigiano, erbe aromatiche e un goccio d’olio. Ponete le crocchette su una leccarda coperta da carta forno e irroratele con l’olio di oliva.

Le crocchette si possono cuocere in padella con poco olio oppure in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti in modalità statica o in friggitrice ad aria a 200° per 8 minuti circa.