Ami la musica? La tua passione ti può costare molto cara: attenzione se vai in queste città – viagginews.com

La maggior parte delle persone ama ascoltare la musica, ma farlo in queste città potrebbe portare a multe salatissime. Ecco a cosa prestare attenzione.

Ci sono persone che non possono assolutamente fare a meno della musica. Non l’ascoltano solo a casa, magari con il pc o lo stereo, ma anche fuori, mentre camminano sulle strade, sui mezzi pubblici e durante le lunghe attese. In Italia, si è abbastanza tolleranti sulla questione. In altre città, tuttavia, la situazione non è altrettanto rosea.

Si rischia di essere multati e di dover pagare un bel gruzzoletto per l’infrazione commessa. Quindi, prima di partire, si consiglia sempre di informarsi perché, in caso contrario, ci si potrebbe trovare di fronte a brutte sorprese.

Musica, in queste città non puoi ascoltarla: ti fanno la multa

La musica riesce a unire le persone. Le canzoni hanno un ruolo importante nella vita della maggior parte degli individui e nessuno vorrebbe farne a meno. Quando si viaggia da una città all’altra, tuttavia, niente può essere dato per scontato. In questi luoghi, infatti, i trasgressori vengono puniti con multe molto salate.

Il problema, ovviamente, non sta semplicemente nell’ascoltare i propri brani preferiti, ma nel luogo e nella modalità con cui lo si agisce. Farlo in pubblico, senza l’aggiunta delle apposite cuffiette, può essere davvero stressante per le persone che si trovano attorno. La musica, in questo caso, si trasforma in un elemento di disturbo, che interferisce con le attività degli altri. Basta pensare a un viaggio in treno, alla spesa al supermercato o alla fila alla posta.

Una delle città in cui tale pratica è espressamente vietata sui mezzi pubblici è Londra. La multa può raggiungere anche le 1.000 sterline. Solitamente, si tende a comunicare in modo civile, chiedendo al diretto interessato di indossare le cuffie. Quando ciò non è possibile, tuttavia, la Legge si rivela un valido aiuto.

Ecco quali sono le altre città coinvolte:

Toronto, in Canada: la multa può raggiungere i 235 dollari

Dublino, in Irlanda: si parla di cifre fino a 100 euro

Nantes, in Francia: ha adottato la stessa linea dell’Irlanda

Le cuffiette non rappresentano un fastidio. I modelli odierni sono facili da indossare e decisamente comodi. Niente da dire neanche sulla performance e sulla durata della batteria. Di conseguenza, salvo casi specifici, non c’è alcun motivo valido per non utilizzarlo. Se si vuole evitare di isolarsi dall’ambiente circostante, sarà sufficiente indossarne solo uno oppure optare per un tipo privo della funzione isolamento.