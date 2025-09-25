Settimana bianca in famiglia senza spendere un patrimonio: i trucchi per un risparmio assicurato

Non sognate la settimana bianca in famiglia, fatela diventare realtà. Con i giusti consigli si potranno risparmiare molti soldi.

Tra tutte le tipologie di vacanze la settimana bianca è una delle più costose insieme alla crociera. Partono migliaia di euro per sette giorni in montagna, circondati dal candore della neve e impegnati a sciare lungo i pendii. Si capisce bene come per una famiglia di quattro persone affrontare la spesa non sia semplice.

Manca ancora qualche mese e poi in Italia si comincerà a parlare di settimana bianca. Sono tanti gli appassionati che durante tutto l’anno sognano il momento in cui metteranno gli sci ai piedi. La maggior parte di loro si reca sempre nella stessa struttura, con gli amici soliti e le montagne più amate.

Chi si avvicina per la prima volta al mondo della settimana bianca, invece, rimarrà impressionato dalla spesa che comporta. Negli ultimi anni si è assistito ad un rincaro generale dei prezzi che ha avuto ripercussioni pure sulla vacanza sulla neve. Non per questo bisogna rinunciare alle piste innevate, basterà conoscere le località più economiche e alcune dritte che consentiranno di risparmiare parecchi soldi.

Ecco come organizzare la settimana bianca perfetta ed economica

Il risparmio maggiore si avrà scegliendo la località giusta. Nel conteggio bisogna considerare non solo il soggiorno ma anche il noleggio dell’attrezzatura, le lezioni con il maestro di sci, lo skipass. Cercare solo l’albergo più conveniente senza considerare le altre spese legate alla settimana bianca è un grosso errore. Basti considerare che lo skipass in Lombardia costa circa 273 euro a settimana mentre a Pescasseroli 105 euro. Una valutazione, insomma, importantissima.

Iniziate a cercare ora la località perfetta perché prima si prenota più si risparmia. I pacchetti, poi, di solito sono i più economici. Se proprio non riuscite a trovare un albergo conveniente allora provate a dirottare la ricerca sugli appartamenti, meglio se vicino alle piste per risparmiare sul trasporto. A proposito di trasporto, da valutare anche il modo in cui raggiungere la località. Macchina o treno? Calcolate nei dettagli i costi per capire cosa vi costerà meno.

Una volta sul posto, poi, se non avete scelto un pacchetto comprensivo di soggiorno, attrezzatura e skipass cercate negozi convenzionati con l’albergo scelto. Si potranno ottenere interessanti sconti. Per quanto riguarda l’abbigliamento fatevelo prestare da parenti o amici, soprattutto se si hanno bambini piccoli che da un anno all’altro cresceranno talmente tanto da non poter sfruttare nuovamente la tuta da sci e i vari accessori.