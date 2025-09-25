La valle che nessuno conosce, in autunno diventa magica: paesaggio mozzafiato, ottimo cibo e formaggio di malga

Amanti della montagna, questo è l’escursione autunnale che fa per voi! Una valle ancora poco conosciuta e frequentata ma dal fascino incredibile.

Se siete amanti delle escursioni in montagna non potete perdervi questo itinerario ancora poco battuto ma estremamente affascinante. Tra cascate dai nomi buffi e laghi che dalle acque smeraldine.

L’autunno è ormai giunto, ma questa stagione ancora permette di percorrere le nostre incredibili montagne godendo di scenari e colori mozzafiato. Se poi il percorso è ancora poco conosciuto ma ugualmente affascinante meglio ancora, si avrà la sensazione di camminare a maggiore contatto con la natura e di attraversare luoghi unici e singolari.

Un percorso del genere lo si trova in Val d’Arnò, una valle laterale della Valle del Breguzzo, in provincia di Trento. Un posto bellissimo da visitare e che per un tratto è raggiungibile in bici così come in moto o macchina prima di lasciarsi andare al percorso in trekking. E lungo la strada, ovviamente, non possono mancare soste e degustazioni dei formaggi di malga.

Val D’Anrò, il percorso poco battuto ma mozzafiato

Rispetto alle Dolomiti, bellissime certamente ma molto più conosciute, i sentieri di trekking che partono dalla Valle di Breguzzo e comprendono anche quello di D’Arnò non hanno turisti, sono molto meno battuti perché sconosciuti ai più e quindi si gode meglio del viaggio e del panorama.

Una volta usciti a Rovereto la prima tappa obbligatoria è al bellissimo lago di Tenno con le sue acque smeraldo e il borgo omonimo. Da qui si ritorna in strada per raggiungere Tione, dirigendosi verso sud si troveranno le indicazioni per la Val di Breguzzo.

Una volta entrati nella valle, dopo pochi chilometri si troveranno le indicazioni per la Val d’Arnò. Fin qui si può arrivare con i propri mezzi e parcheggiare per poi proseguire a piedi. Da qui partono alcuni sentieri anche abbastanza semplici. Uno di questi permette di raggiungere in cinque la spettacolare cascata della Cravatta; uno scroscio di 60 metri tra le acque del torrente Arnò e del Rio Roldone che, oltre a modellare il territorio ha reso la zona ricca di vegetazione e muschi. Proseguendo dietro la cascata si trova la Malga d’Arno dov’è possibile trovare dei buonissimi prodotti caseari.

I più avventurosi ed esperti possono proseguire per il Passo del Frate dov’è possibile ammirare i resti delle trincee e baraccamenti della Prima Guerra Mondiale.