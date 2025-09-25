In pochi lo sanno, ma questo borgo italiano è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: la visita sarà indimenticabile

Ha la pianta urbanistica che ricorda una navicella spaziale oltre che una stella, ma si tratta di un borgo italiano tra i più belli nonché Patrimonio Immateriale dell’umanità.

Ci sono città in giro per il mondo che possono essere facilmente riconosciute anche guardandole dall’alto grazie alla planimetria urbanistica che hanno forme particolari e ben distinguibili che ci permettono di capire subito di quale quartiere/città si tratta: pensiamo ai quadrati di Barcellona o alle forme fantasiose del Palm Jumeirah di Dubai. Anche qui da noi non mancano agglomerati urbanistici facilmente riconoscibili e distinguibili, uno in particolare però è diventato molto famoso grazie al riconoscimento UNESCO del borgo che lo compone.

Questo borgo è considerato oggi come uno dei più belli d’Italia, ma è stato costruito alla fine del Cinquecento per ragioni militari. Si tratta, infatti, di una città fortezza voluta per rafforzare le difese friulane contro le scorrerie dei Turchi e le mire espansionistiche degli Asburgo.

Una vera e propria fortezza reale costruita al centro della pianura friulana e che rappresenta uno dei più importanti e riusciti capolavori dell’architettura militare veneziana. Per apprezzare al meglio il fascino di questa cittadina bisogna, infatti, ammirarla dall’alto, solo così ci si può rendere conto della sua struttura a stella a nove punte che la rende unica al mondo. Stiamo parlando di Palmanova, in provincia di Udine.

Palmanova, cosa vedere in uno dei borghi italiani patrimonio UNESCO

Come migliore esempio di fortificazione dell’età moderna, l’importanza di Palmanova era stata già riconosciuta a livello nostrano nel 1960 quando divenne Monumento Nazionale. Nel 2017 è entrata a far parte poi del Patrimonio Mondiale Unesco. Non di minore importanza il fatto che il paese rientri poi ogni anno anche nella particolare classifica dei Borghi più Belli d’Italia. Al di là della sua particolare pianta urbanistica, infatti, la cittadina fortezza ha molto da offrire.

Dall’alto si può notare come le strade del borgo e le punte delle nove stelle che formano la pianta sembrino irradiarsi dalla maestosa Piazza d’Armi, cuore pulsante del borgo che oggi conta poco più di 5mila abitanti.

Ed è proprio dalla piazza principale che può partire il tour esplorativo del borgo. Da qui, ci si dirige facilmente al Duomo Doganale realizzato nella prima metà del Seicento. C’è poi il Palazzo del Monte Pietà anch’esso istituito nel ‘600, non può mancare una visita al Civico Museo Storico del borgo e alla Chiesa di San Francesco.

Interessante anche il percorso fuori le mura cittadine dove si trovano: le Porte Monumentali, il Bastione, la Loggia del Baluardo ma anche possibile ammirare l’acquedotto veneziano e le lunette napoleoniche. Molti dei monumenti presenti sono accessibili anche grazie ad un biglietto cumulativo (del costo di 12 euro); l’apertura è spesso riservata al sabato o alla domenica quindi sempre meglio controllare prima sul sito visitpalmanova.it.