A Napoli la parmigiana di melanzane la fanno così: è una delizia per gli occhi e per il palato

Come preparare in casa una squisita parmigiana di melanzane proprio come la fanno a Napoli: così buona, che non potrai più farne a meno.

C’è un momento, la domenica mattina a Napoli, in cui le strade cominciano a profumare. Prima ancora del caffè o del pane, è il richiamo delle cucine che si risvegliano: olio che sfrigola, sugo che sobbolle, basilico che sprigiona il suo canto verde. È la parmigiana di melanzane che sta prendendo forma.

A Napoli, la parmigiana non è solo un piatto: è un rito familiare, un gesto d’amore tramandato a colpi di forchetta e dita unte. A differenza di altre versioni più leggere, che prediligono le melanzane grigliate, qui si frigge, eccome se si frigge. Perché ogni fetta deve essere croccante fuori e morbida dentro, una vera carezza per il palato.

Come preparare in casa la squisita parmigiana di melanzane

La preparazione comincia il sabato, con le melanzane tagliate a fette e messe sotto sale a perdere l’amaro, poi si passa alla frittura: olio bollente, doratura perfetta, e tanta pazienza. Nel frattempo si mette a ‘pippiare’ il classico ragù, che sarà la cornice perfetta di questo contorno squisito. Prepararla in casa non è affatto complicato e con questa ricetta verrà una vera delizia.

Ingredienti per 4 persone:

1 Kg di melanzane

500 ml di passata di pomodoro

50 gr di parmigiano

300 gr di mozzarella

1 uovo

Basilico

Sale

Olio

Procedimento:

Se in casa non è stato fatto il ragù, per condire la parmigiana si potrà preparare anche un sughetto veloce. In questo caso, cuocere la passata di pomodoro con uno spicchio d’aglio, l’ olio extravergine d’oliva, sale e basilico Nel frattempo lavare e spuntare le melanzane, togliere la buccia e tagliarle a fette sottili di circa 3 mm Mettere le fette di melanzane in uno scolapasta e ricoprirle con del sale grosso tra gli strati Mettere tutto in un lavello e riporre sopra un peso per lasciare fuoriuscire la loro acqua Dopo una mezz’ora, sciacquarle sotto l’acqua fredda e strizzarle delicatamente Friggere le melanzane in olio ben caldo finché non saranno dorate da entrambe i lati Battere un uovo e riporlo nelle melanzane fritte in modo tale che leghino tra loro Tagliate a fette la mozzarella e lasciare sgocciolare per bene Ora non resta che comporre la parmigiana. Stendere sul fondo della pirofila uno strato di salsa preparata in precedenza, quindi uno strato di melanzane fritte accavallandole leggermente e ancora un po’ di salsa Spolverare con del parmigiano grattugiato poi ricoprire con le fettine di mozzarella Continuare così fino a terminare tutti gli ingredienti Infine, ultimare la preparazione della parmigiana di melanzane con uno strato di salsa e spolverizzate con abbondante parmigiano.

Ora non resta che cuocere in forno caldo a 180° per circa 30 minuti, fin quando in superficie non si sarà formata una croccante crosticina. Una volta pronta, lasciare leggermente intiepidire, tagliare a fette e servire.