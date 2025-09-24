Voglia di mare anche in autunno? È qui che trovi il clima perfetto: riuscirai anche a fare il bagno – viagginews.com

Queste mete italiane sono perfette per godere del mare anche durante la stagione autunnale. Grazie al clima, è possibile fare dei bagni rinfrescanti e prendere il sole.

L’estate è ufficialmente terminata. Gli amanti del mare sono decisamente affranti per tale consapevolezza. Per loro, è difficile rinunciare alle acque cristalline, al vento tra i capelli e alla sabbia tra le dita dei piedi. Per fortuna, in alcuni luoghi, è ancora possibile godere di tutto questo. Si trovano tutti in Italia e il clima è talmente piacevole da rendere possibile anche fare il bagno.

Si possono raggiungere in macchina o in treno, magari durante i weekend, così da non avere problemi sul posto di lavoro. Dopo aver visitato queste spiagge, sarà impossibile farne a meno. I paesaggi sono incantevoli e le sensazioni meravigliose.

Ecco come godere del mare anche in autunno: queste mete sono perfette

L’estate è finita e le persone sono tornate alle loro solite attività. Lavoro, università e scuola rubano loro la maggior parte del tempo, aumentando i livelli di stress e il desiderio di staccare la spina. C’è chi vorrebbe continuare a godere della bellezza del mare, ma il clima, ormai, sta mutando e, in alcune regioni, è praticamente impossibile mettersi in costume o fare il bagno.

Per fortuna, in Italia, ci sono anche dei luoghi dove è possibile farlo. Non c’è più l’afa dei mesi di luglio e agosto, ma le temperature dell’acqua sono ancora tollerabili. I venti moderati e i tiepidi raggi di sole completano il quadro in un mix perfetto. Basterà un pizzico di intraprendenza per trasformare il proprio sogno in realtà.

Ecco dove andare:

Salento, in Puglia : l’autunno è la stagione perfetta per vivere al massimo la costa. Il clima è mite, la folla ridotta e l’atmosfera magica. Le spiagge sono così belle da dare la sensazione di trovarsi in una favola

: l’autunno è la stagione perfetta per vivere al massimo la costa. Il clima è mite, la folla ridotta e l’atmosfera magica. Le spiagge sono così belle da dare la sensazione di trovarsi in una favola Costa degli Dei, Calabria : le spiagge sono così bianche da dare l’impressione di essere immersi in un paradiso caraibico. In questo periodo dell’anno, è ancora possibile vivere il mare nella sua interezza

: le spiagge sono così bianche da dare l’impressione di essere immersi in un paradiso caraibico. In questo periodo dell’anno, è ancora possibile vivere il mare nella sua interezza Isole Eolie, Sicilia: gli amanti della natura incontaminata, delle scogliere e dei territori impervi adoreranno trascorrere qualche giorno qui. Le spiagge sono stupende e il verde non manca di certo

Ovviamente, si consiglia sempre di consultare le previsioni del tempo prima di partire. In caso contrario, si potrebbe restare delusi. Inoltre, è fondamentale evitare di avventurarsi in acqua se non ci si sente sicuri o se il mare è mosso.