Voglia di mare anche in autunno? È qui che trovi il clima perfetto: riuscirai anche a fare il bagno – viagginews.com

Voglia di mare anche in autunno? È qui che trovi il clima perfetto: riuscirai anche a fare il bagno

Queste mete italiane sono perfette per godere del mare anche durante la stagione autunnale. Grazie al clima, è possibile fare dei bagni rinfrescanti e prendere il sole.

L’estate è ufficialmente terminata. Gli amanti del mare sono decisamente affranti per tale consapevolezza. Per loro, è difficile rinunciare alle acque cristalline, al vento tra i capelli e alla sabbia tra le dita dei piedi. Per fortuna, in alcuni luoghi, è ancora possibile godere di tutto questo. Si trovano tutti in Italia e il clima è talmente piacevole da rendere possibile anche fare il bagno.

Donna sorridente che prende il sole al mare
Voglia di mare anche in autunno? È qui che trovi il clima perfetto: riuscirai anche a fare il bagno

Si possono raggiungere in macchina o in treno, magari durante i weekend, così da non avere problemi sul posto di lavoro. Dopo aver visitato queste spiagge, sarà impossibile farne a meno. I paesaggi sono incantevoli e le sensazioni meravigliose.

Ecco come godere del mare anche in autunno: queste mete sono perfette

L’estate è finita e le persone sono tornate alle loro solite attività. Lavoro, università e scuola rubano loro la maggior parte del tempo, aumentando i livelli di stress e il desiderio di staccare la spina. C’è chi vorrebbe continuare a godere della bellezza del mare, ma il clima, ormai, sta mutando e, in alcune regioni, è praticamente impossibile mettersi in costume o fare il bagno.

Per fortuna, in Italia, ci sono anche dei luoghi dove è possibile farlo. Non c’è più l’afa dei mesi di luglio e agosto, ma le temperature dell’acqua sono ancora tollerabili. I venti moderati e i tiepidi raggi di sole completano il quadro in un mix perfetto. Basterà un pizzico di intraprendenza per trasformare il proprio sogno in realtà.

Donna che prende il sole su una sdraia al mare
Ecco come godere del mare anche in autunno: queste mete sono perfette

Ecco dove andare:

  • Salento, in Puglia: l’autunno è la stagione perfetta per vivere al massimo la costa. Il clima è mite, la folla ridotta e l’atmosfera magica. Le spiagge sono così belle da dare la sensazione di trovarsi in una favola
  • Costa degli Dei, Calabria: le spiagge sono così bianche da dare l’impressione di essere immersi in un paradiso caraibico. In questo periodo dell’anno, è ancora possibile vivere il mare nella sua interezza
  • Isole Eolie, Sicilia: gli amanti della natura incontaminata, delle scogliere e dei territori impervi adoreranno trascorrere qualche giorno qui. Le spiagge sono stupende e il verde non manca di certo

Ovviamente, si consiglia sempre di consultare le previsioni del tempo prima di partire. In caso contrario, si potrebbe restare delusi. Inoltre, è fondamentale evitare di avventurarsi in acqua se non ci si sente sicuri o se il mare è mosso.

