Oktoberfest 2025, grande attesa per gli appassionati: ecco quando inizia e come partecipare

.La 190° edizione dell’Oktoberfest, quella dell’anno 2025, ha acceso i motori e tra birra, bretzel, specialità bavaresi e tanto colore è pronta ad accogliere, come sempre, milioni di turisti

“Nach hause, nach hause, nach hause gehen wir nicht, bis das der Tag anbricht”, che tradotto letteralmente dal tedesco significa “non andremo a casa finché non sorgerà il giorno”. Sono i versi di un popolare canzone bavarese e sono i versi che possono descrivere al meglio quello che sta per succedere in Germania in questi giorni. Stiamo parlando, e lo avrete capito, della tradizionale Oktoberfest, Festa di ottobre. Manifestazione che nel 2025 scavalla la soglia dei 190 anni.

Come racconta ogni volantino di presentazione che si conviene, infatti, nasce nel 1810. L’occasione giusta le nozze del principe ereditario di Baviera, poi salito al trono come Luigi I, e la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Con il tempo la festa di ottobre ha assunto tutta una serie di significati aggiuntivi. Celebrare la fine della guerra, festeggiare la vittoria del Bayern Monaco in Coppa dei Campioni o più semplicemente ballare e cantare fino all’alba.

OKTOBERFEST 2025: cambia la storica location del festival bavarese

Se possibile inondati dalla birra dei sei grandi produttori locali, in rigoroso ordine alfabetico la Augustiner, la Hacker-Pschorr, la Hofbräu, la Löwenbräu, la Paulaner e la diffusissima Spaten. Produttori locali che, per l’occasione, oltre e doppiare il normale livello della produzione mettono sul mercato specialità stand-alone che diventano con il tempo veri e propri pezzi da collezione. E l’edizione 2025 non sfugge alla regola.

Ma quando inizia la Oktoberfest 2025? Qual è la location? E soprattutto come si può partecipare? Ecco tutti i dettagli da conoscere per programmare un viaggio alla volta della Baviera.

Partiamo dalle date. La comunicazione ufficiale dice che la 190° edizione si è aperta sabato 20 settembre e chiuderà domenica 5 ottobre. Sedici giorni consecutivi di festa in cui la Baviera, ma la Germania tutta in verità, si ferma per accogliere non meno di sette milioni di turisti.

La festa da tempo si svolge nell’immenso spazio fieristico del Theresienwiese collocato nel quartiere Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt a pochi minuti dal centro città. L’ingresso ai padiglioni è gratuito mentre, ovviamente, birra, cibo, giostre e gadget sono a pagamento. Il consiglio, spassionato, è quello comunque di prenotare i tavoli, esistono app e siti dedicati molto efficienti. E poi che migliaia di “O’zapft is!”, “è stappata!” e “Prost!”, “Salute! possano riecheggiare intorno a voi e alla vostra vacanza in Baviera