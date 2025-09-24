Ma quale classica pasta e fagioli! Con questo ingrediente in più diventerà speciale

La pasta e fagioli diventa una vera prelibatezza se si esplorano nuovi sapori aggiungendo ingredienti particolari.

Combiniamo sapori per creare un primo piatto gustoso e sano. Il 22 settembre è entrato ufficialmente l’autunno e sebbene le temperature siano ancora alte bisogna iniziare a pensare a come rimettersi in forma e in salute dopo un’estate in cui l’attenzione all’alimentazione sana è calata.

Tra i grandi classici della cucina italiana c’è la pasta e fagioli. Non si può certo dire che sia una di quelle ricette che fa impazzire tutti, grandi e piccini, ma è un piatto che per il proprio benessere deve essere cucinato almeno un paio di volte al mese se alternato con altri legumi come lenticchie e ceci. Se la ricetta base non vi fa impazzire non dovete preoccuparvi. Esistono talmente tante varianti che troverete certamente il modo per rivalutare e apprezzare pienamente la pasta e fagioli.

Pasta e fagioli con zucca, astice e salvia oppure con i calamari o ancora con la rucola o le acciughe. Combinazioni originali per un primo sostanzioso e ricco di sapori. Abbiamo già accennato, poi, alle proprietà benefiche del piatto. I fagioli assicurano minerali, oligoelementi, ferro, vitamina B5. Inoltre questo primo stimola la produzione di inositolo che sostiene il tono dell’umore ed è povero di grassi. Naturalmente, infine, i fagioli aiutano il corretto funzionamento dell’intestino.

Ecco cosa aggiungere per una pasta e fagioli da urlo

Sul canale YouTube di Luca Pappagallo abbiamo trovato una ricetta della pasta e fagioli arricchita dal sapore dei funghi. Usando due qualità di fagioli diversi – borlotti e cannellini – e vari tipi di funghi si creerà un primo piatto dal sapore autunnale di bosco che farà amare la pasta e fagioli.

INGREDIENTI

250 grammi di mezze maniche

250 grammi di fagioli borlotti

250 grammi di fagioli cannellini cotti

150 grammi di funghi champignon

150 grammi di fughi pleurotus

200 grammi di funghi porcini

80 grammi di carote

50 grammi di sedano

80 grammi di cipolle

aglio

concentrato di pomodoro

brodo vegetale

olio evo

sale.

PREPARAZIONE

Scaldate un giro d’olio in padella, aggiungete uno spicchio d’aglio. Tagliate i funghi porcini a fette, gli champignon a metà o in quarti e i funghi pleurotus a pezzetti. Aggiungete i funghi in padella, mescolate e salate. Fate rosolare a fuoco basso per 5 minuti circa. Affettate cipolla, sedano e carota. In una casseruola mettete l’olio e aggiungete le verdure. Fatele rosolare un paio di minuti. Aggiungete i fagioli e qualche mestolo di brodo caldo. Unite 20 grammi di concentrato di pomodoro e coprite. Salate e mescolate. Aggiungete i funghi e la pasta, Proseguite la cottura mescolando spesso. Se necessario aggiungere il brodo durante la cottura.

Una volta terminata al cottura fare riposare la pasta e fagioli circa 5 minuti con il coperchio. Poi servite con un poco di olio a crudo e una macinata di pepe nero.