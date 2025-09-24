Ma quale classica pasta e fagioli! Con questo ingrediente in più diventerà speciale

La pasta e fagioli diventa una vera prelibatezza se si esplorano nuovi sapori aggiungendo ingredienti particolari.
Combiniamo sapori per creare un primo piatto gustoso e sano. Il 22 settembre è entrato ufficialmente l’autunno e sebbene le temperature siano ancora alte bisogna iniziare a pensare a come rimettersi in forma e in salute dopo un’estate in cui l’attenzione all’alimentazione sana è calata.
Tra i grandi classici della cucina italiana c’è la pasta e fagioli. Non si può certo dire che sia una di quelle ricette che fa impazzire tutti, grandi e piccini, ma è un piatto che per il proprio benessere deve essere cucinato almeno un paio di volte al mese se alternato con altri legumi come lenticchie e ceci. Se la ricetta base non vi fa impazzire non dovete preoccuparvi. Esistono talmente tante varianti che troverete certamente il modo per rivalutare e apprezzare pienamente la pasta e fagioli.
Pasta e fagioli con zucca, astice e salvia oppure con i calamari o ancora con la rucola o le acciughe. Combinazioni originali per un primo sostanzioso e ricco di sapori. Abbiamo già accennato, poi, alle proprietà benefiche del piatto. I fagioli assicurano minerali, oligoelementi, ferro, vitamina B5. Inoltre questo primo stimola la produzione di inositolo che sostiene il tono dell’umore ed è povero di grassi. Naturalmente, infine, i fagioli aiutano il corretto funzionamento dell’intestino.
Ecco cosa aggiungere per una pasta e fagioli da urlo
Sul canale YouTube di Luca Pappagallo abbiamo trovato una ricetta della pasta e fagioli arricchita dal sapore dei funghi. Usando due qualità di fagioli diversi – borlotti e cannellini – e vari tipi di funghi si creerà un primo piatto dal sapore autunnale di bosco che farà amare la pasta e fagioli.
INGREDIENTI
- 250 grammi di mezze maniche
- 250 grammi di fagioli borlotti
- 250 grammi di fagioli cannellini cotti
- 150 grammi di funghi champignon
- 150 grammi di fughi pleurotus
- 200 grammi di funghi porcini
- 80 grammi di carote
- 50 grammi di sedano
- 80 grammi di cipolle
- aglio
- concentrato di pomodoro
- brodo vegetale
- olio evo
- sale.
PREPARAZIONE
- Scaldate un giro d’olio in padella, aggiungete uno spicchio d’aglio.
- Tagliate i funghi porcini a fette, gli champignon a metà o in quarti e i funghi pleurotus a pezzetti.
- Aggiungete i funghi in padella, mescolate e salate. Fate rosolare a fuoco basso per 5 minuti circa.
- Affettate cipolla, sedano e carota.
- In una casseruola mettete l’olio e aggiungete le verdure. Fatele rosolare un paio di minuti.
- Aggiungete i fagioli e qualche mestolo di brodo caldo. Unite 20 grammi di concentrato di pomodoro e coprite. Salate e mescolate.
- Aggiungete i funghi e la pasta, Proseguite la cottura mescolando spesso. Se necessario aggiungere il brodo durante la cottura.
Una volta terminata al cottura fare riposare la pasta e fagioli circa 5 minuti con il coperchio. Poi servite con un poco di olio a crudo e una macinata di pepe nero.