La chiesa del 1200 costruita interamente in legno e senza l’uso di chiodi: capolavoro di tecnica, vi lascerà senza fiato

Una chiesa costruita completamente in legno tenuta insieme senza chiodo. Un capolavoro dell’ingegneria che risale al 1200 e crea uno scenario pazzesco.

Ci sono chiese che lasciano senza fiato; imponenti, maestose arricchite di opere d’arte realizzate da più importanti artisti la storia dell’umanità abbia conosciuto fino ad ora. Ma ce ne sono anche altre più “semplici” con meno orpelli, ma non per questo meno incredibili e pazzesche, come questa chiesa tutta realizzata in legno secondo lo stile stavkirke.

È imponente e maestosa, ricorda più un edificio che si potrebbe ritrovare in una fiaba dei fratelli Grimm che una chiesa come siamo abituati a pensarla eppure tant’è: un luogo sacro completamente realizzato in legno scuro e senza l’uso di chiodi.

Si tratta della chiesa Stavkirke di Borgund in Norvegia. Si tratta di una chiesa a tre navate, la migliore conservata delle 28 stavkirke rimanenti nel Paese, si tratta della più antiche chiese in legno del cristianesimo. Fu probabilmente costruita intorno alla fine del 1100, per la precisione si gli studi effettuati sul legno dimostrato che questo fu stagliato nell’inverno tra il 1180 e il 1181. Un luogo suggestivo che attrae ogni anno migliaia di visitatori.

Chiesa di Borgund, testimonianze di 900 anni scolpite nel legno

La chiesa è situata nella regione di Vestland a Lærdal, sebben più piccola delle chiese che vennero erette in pietra nel resto d’Europa durante il Medioevo, la chiesa di Borgund risulta comunque maestosa e possente. Ad attrarre è anche la particolare tecnica di costruzione fatta di incastri perfetti e perni che hanno permesso il non utilizzo dei chiodi.

Dedicata a Sant’Andrea, l’edificio è stato utilizzato come chiesa fino al 1868 anno in cui fu costruita la chiesa nuova e l’edificio fu acquistato dalla Società per la conservazione degli antichi edifici norreni e convertita in un museo.

La chiesa è ricca di dettagli simbolici che richiamano tanto la tradizione cristiana come, inevitabilmente, quella vichinga come i quattro draghi intagliati sui cornicioni della chiesa. Si tratta probabilmente di un scelta fatta per aiutare il processo di evangelizzazione del luogo. Nel 900 d.C., quando il cristianesimo, si diffuse erano ancora molti gli abitanti che rimasero fedeli ai dei norreni per questo nelle chiese risalenti a quel periodo si trovano molti simboli vichinghi pre-cristiani.

Così come sono presenti delle iscrizioni runiche sulla mura e sul partale della chiesa, incisioni che fanno riferimento sia a Tor che alla Madonna.

Oggi la Stavkirke di Burgond è diventata una delle principali attrazioni turistiche della Norvegia. Situata lungo la via dei Re, la chiesa è facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici che partono da Lærdal. Attenzione però ai periodi di chiusura, durante l’inverno, infatti, potrebbe essere chiusa ai visitatori sempre meglio controllare sul sito della società prima di recarsi sul posto.