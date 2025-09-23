Ho trovato la ricetta perfetta per far mangiare il pesce anche ai bambini: con questi hamburger di salmone ho fatto bingo

Con questi hamburger di salmone non è più un problema fare mangiare il pesce ai bambini: adesso mi chiedono anche il bis.

Che il pesce faccia bene e che debba essere mangiato almeno 2-3 volte a settimana lo sappiamo tutti, ciò che però in molti ignorano, è quanto possa essere complicato riuscire a farlo mangiare ai piccini di casa, soprattutto se non ne voglio sapere in alcun modo.

In commercio esistono diverse varianti per riuscire ad ‘aggraziare’ un po’ il sapore deciso di alcune tipologie di pesce, ma spesso, dietro ad una confezione invitante, si cela un prodotto che si presenta in tutt’altro modo, oltre poi ad avere ingredienti poco sani. Ecco che quindi sorge la solita domanda: come faccio a far mangiare il pesce ai bambini?

Hamburger di salmone: con questa ricetta viene fuori una vera delizia

Fortunatamente, in cucina con un pizzico di fantasia anche le situazioni più disperate possono trasformarsi. Ecco che quindi, con del semplice salmone fresco, si potranno realizzare degli hamburger deliziosi. La ricetta perfetta, per riuscire a far mangiare del pesce anche ai più piccini, che in genere proprio non gradiscono.

Ingredienti per 4 hamburger:

350 g di filetti di salmone

40 g di pangrattato

100 g di patate

1 uovo

2 cucchiai di olio extravergine

Prezzemolo

Sale

Pepe

Procedimento:

Per prima cosa lessare le patate per circa 30 minuti o fino a quando non saranno morbide Nel frattempo eliminare la pelle dal salmone ed estrarre eventuali lische, poi tagliarlo a tocchetti di un paio di centimetri circa Trasferire i cubetti di salmone nel mixer, poi aggiungere anche il pangrattato, l’uovo, sale e pepe Insaporire con il prezzemolo tritato Versare un filo d’olio e frullare tutto finché non otterrete una consistenza omogenea Trasferire il composto in una ciotola E aggiungere le patate schiacciate che avevamo messo in cottura in precedenza Mescolare bene per amalgamare il tutto Ora non resta che formate gli hamburger Con le mani leggermente inumidite prelevare 1/4 dell’impasto Formare una palla e poi schiacciarla per ottenere la tipica forma a disco Man mano che si formano gli hamburger adagiarli su un vassoio Ora non resta che cuocerli. Basterà scaldare un giro d’olio in una padella antiaderente e aggiungete i burger Cuocerli un paio di minuti per lato

Ed ecco che gli hamburger di salmone sono pronti per essere serviti e gustati.