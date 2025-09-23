Ho trovato la ricetta perfetta per far mangiare il pesce anche ai bambini: con questi hamburger di salmone ho fatto bingo

Con questi hamburger di salmone non è più un problema fare mangiare il pesce ai bambini: adesso mi chiedono anche il bis.

Che il pesce faccia bene e che debba essere mangiato almeno 2-3 volte a settimana lo sappiamo tutti, ciò che però in molti ignorano, è quanto possa essere complicato riuscire a farlo mangiare ai piccini di casa, soprattutto se non ne voglio sapere in alcun modo.

panino con hamburger di salmone
Ho trovato la ricetta perfetta per far mangiare il pesce anche ai bambini: con questi hamburger di salmone ho fatto bingo Viagginews.com

In commercio esistono diverse varianti per riuscire ad ‘aggraziare’ un po’ il sapore deciso di alcune tipologie di pesce, ma spesso, dietro ad una confezione invitante, si cela un prodotto che si presenta in tutt’altro modo, oltre poi ad avere ingredienti poco sani. Ecco che quindi sorge la solita domanda: come faccio a far mangiare il pesce ai bambini?

Hamburger di salmone: con questa ricetta viene fuori una vera delizia

Fortunatamente, in cucina con un pizzico di fantasia anche le situazioni più disperate possono trasformarsi. Ecco che quindi, con del semplice salmone fresco, si potranno realizzare degli hamburger deliziosi. La ricetta perfetta, per riuscire a far mangiare del pesce anche ai più piccini, che in genere proprio non gradiscono.

panino con hamburger di pesce
Hamburger di salmone: con questa ricetta viene fuori una vera delizia Viagginews.com

Ingredienti per 4 hamburger:

  • 350 g di filetti di salmone
  • 40 g di pangrattato
  • 100 g di patate
  • 1 uovo
  • 2 cucchiai di olio extravergine
  • Prezzemolo
  • Sale
  • Pepe

Procedimento:

  1. Per prima cosa lessare le patate per circa 30 minuti o fino a quando non saranno morbide
  2. Nel frattempo eliminare la pelle dal salmone ed estrarre eventuali lische, poi tagliarlo a tocchetti di un paio di centimetri circa
  3. Trasferire i cubetti di salmone nel mixer, poi aggiungere anche il pangrattato, l’uovo, sale e pepe
  4. Insaporire con il prezzemolo tritato
  5. Versare un filo d’olio e frullare tutto finché non otterrete una consistenza omogenea
  6. Trasferire il composto in una ciotola
  7. E aggiungere le patate schiacciate che avevamo messo in cottura in precedenza
  8. Mescolare bene per amalgamare il tutto
  9. Ora non resta che formate gli hamburger
  10. Con le mani leggermente inumidite prelevare 1/4 dell’impasto
  11. Formare una palla e poi schiacciarla per ottenere la tipica forma a disco
  12. Man mano che si formano gli hamburger adagiarli su un vassoio
  13. Ora non resta che cuocerli. Basterà scaldare un giro d’olio in una padella antiaderente e aggiungete i burger
  14. Cuocerli un paio di minuti per lato

Ed ecco che gli hamburger di salmone sono pronti per essere serviti e gustati.

