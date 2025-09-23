Crociere a prezzi stracciati e dove trovarle: il sito di last minute che svende le cabine rimaste – viagginews.com

Esiste un sito che consente di trovare i last minute per le crociere: qui c’è la lista dei posti rimasti, fino all’80% in meno.

L’estate è appena finita, ma l’idea di una crociera stuzzica sicuramente i desideri di molti. D’altronde questa non è una vacanza come tante: permette di fare diverse tappe, il tutto serviti e riveriti. Non a caso questi pacchetti non sono per nulla economici, specialmente quando durano dai 7 giorni in su.

Eppure c’è un modo per smettere di spendere cifre folli o, ancor peggio, sognare ad occhi aperti. Esiste una piattaforma che racchiude le migliori offerte degli ultimi 90 giorni (ben tre mesi di tempo per organizzarsi). In questo spazio è possibile trovare le cabine rimaste, anche in tratte diverse da quelle di partenza – ed è qui che il risparmio si fa interessante.

Risultato? Non solo è possibile fare una crociera a un prezzo stracciato, ma anche pagare meno di quanto avremmo speso in un hotel. Insomma, vale davvero la pena darci un’occhiata, visto che ad oggi (e presumibilmente per poco) non sono ancora in molti a conoscerlo.

Vacations To Go: cosa è realmente e come sfruttarlo

Vacations To Go è un’agenzia specializzata nella vendita di crociere scontate, attiva dal 1984. Una delle sue sezioni più interessanti è il ‘90-Day Ticker’, dove vengono elencate le crociere in partenza nei successivi 90 giorni, spesso a prezzi fortemente ribassati.

Le compagnie coinvolte sono tutte affidabili e internazionali – da MSC a Costa, passando per Royal Caribbean, Norwegian, Carnival e tante altre – e gli sconti possono arrivare a prezzi davvero bassi con lo scopo di riempire le cabine rimaste libere. Il sito è in inglese, ma con il traduttore della pagina non c’è alcun problema anche per chi non capisce la lingua; ha un’interfaccia chiara e permette di filtrare le offerte in base a compagnia, area geografica, porto di partenza e durata della crociera.

Non è necessario registrarsi per consultare le offerte, ma per prenotare è richiesto un account gratuito. Ogni crociera è accompagnata da una scheda dettagliata con date, itinerari, navi e prezzi aggiornati. In molti casi, le promozioni riguardano cabine rimaste invendute e che vengono quindi proposte a tariffe molto più basse.

Il catalogo si aggiorna di continuo e alcune offerte durano solo poche ore: chi è flessibile con le date può davvero fare un affare. Non sono previste commissioni di prenotazione aggiuntive da parte della piattaforma. Recensione personale? Vacations To Go è uno strumento utilissimo per chi sogna una crociera ma vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Da provare, meglio se da pc.