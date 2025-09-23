Bomba Uomini e Donne: retroscena clamorosi sulla rottura tra Cristina e Gianmarco, perché è finita

Uomini e Donne, nuovi dettagli sulla fine della relazione fra Gianmarco e Cristina: i retroscena bomba.

Partita ufficialmente anche la nuova edizione di Uomini e Donne, le voci di gossip sui protagonisti del dating show non si placano; il programma di Maria De Filippi ha costantemente una grandissima attenzione mediatica e anche chi si trova lontano dallo studio viene comunque seguito con grande attenzione.

Nell’ultimo periodo, a finire la centro della scena sono stati Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: i due sono usciti insieme da Uomini e Donne qualche mese fa, dopo che Gianmarco, concluso il suo percorso da tronista, ha scelto Cristina.

Lontana dai riflettori, la relazione non si è diretta verso il traguardo sperato. Negli ultimi giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura da parte dei due: ecco cosa hanno rivelato sia Gianmarco che Cristina, i retroscena sulla fine della relazione dell’ormai ex coppia.

Uomini e Donne, le parole di Gianmarco e Cristina sulla rottura

Tramite dei messaggi sui social, sia Gianmarco che Cristina hanno annunciato la fine della loro storia, dando la loro versione dei fatti sull’accaduto. “La nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole“ ha scritto l’ex tronista, sottolineando come in queste ultime settimane abbia letto tante cattiverie e falsità sul suo conto e sulla sua relazione.

“Siamo solo due ragazzi che hanno avuto la fortuna di vivere un’esperienza speciale, della quale saremo sempre grati, e, anche se esposti mediaticamente, non si può giustificare tutto. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire“ ha sottolineato il tronista, che ha quindi espresso belle parole per la sua ex e chiesto (giustamente) rispetto ai fan.

Quanto a Cristina, pur mostrandosi sempre rispettosa nei confronti di Gianmarco, ha sottolineato come da parte sua ci sia sempre stata la volontà di portare avanti la relazione, ma che si è sentita, in questo senso, da sola. “Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci” ha scritto l’ex corteggiatrice, in un lungo messaggio pubblicato nelle stories di Instagram.

Nel raccontare cosa è successo, ci tiene anche a sottolineare che avrà comunque cura e rispetto dei ricordi di ciò che ha vissuto insieme a Gianmarco. “Nonostante tutto, continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno perché in questi casi non ci sono colpevoli” ha aggiunto Cristina.