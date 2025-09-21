Weekend d’autunno in montagna? Nessun disagio se segui questi consigli alla lettera. – (viagginews.com)

Vorresti passare in montagna un fine settimana autunnale? Non hai da preoccuparsi se sarai in grado di seguire questi consigli.

Siamo abituati a pensare che le stagioni in cui vivere la montagna siano solo due: l’inverno per chi ama gli sport invernali e l’estate per le escursioni. Così primavera e autunno restano fuori, per quanto lo spettacolo dei fiori che sbocciano per la prima e del foliage per il secondo attirino molto chi ama la natura. Tra l’altro ora che si avvicina la fine di settembre i boschi si stanno già tingendo di giallo e rosso.

La realtà è che la montagna si può vivere da turisti per tutto l’anno se si sa come attrezzarsi e adattarsi all’imprevedibilità del clima di questo periodo. Prendere qualche precauzione in più vale la pena per godersi i sentieri in mezzo ai boschi senza la folla che c’è a giugno e luglio né il sole battente. In più l’autunno è il periodo d’oro per chi ama andare a funghi o a raccogliere castagne.

Per dare trekking sicuro tra ottobre e novembre oltre che un po’ di esperienza sui sentieri serve sapere non solo come organizzare l’escursione ma cosa portarsi dietro. Uno zaino ben preparato è alla base della sicurezza di chi fa gite in montagna in qualsiasi stagione.

Cosa portare con sé se si va in montagna in autunno

In quota come in pianura a partire da settembre le giornate si fanno via via più corte ed è un attimo farsi sorprendere dal buio sul sentiero. Per questo una torcia con tanto di batteria di scorta è meglio metterla nello zaino, o meglio ancora una lampada frontale. Nel momento in cui cala il sole c’è una bella escursione termica, quindi vestirsi a strati diventa necessario per non tremare dal freddo.

Per quanto riguarda i tessuti da indossare la prima regola è bandire il cotone e preferire invece vestiti in fibre sintetiche o lana. Queste fibre infatti asciugano in fretta e garantiscono un buon isolamento termico. In particolare per le calze occorre prenderne di specifiche per il trekking dato che i piedi sono la prima parte del corpo a risentire di ipotermia. Meglio averne due paia, giusto in caso si bagnino.

La pioggia in montagna è sempre dietro l’angolo, specie in autunno. Un coprizaino e un k-way possono aiutare per gli scrosci improvvisi, ma se le previsioni non sono incoraggianti meglio lasciar perdere. Basta un attimo a perdere il sentiero con la pioggia battente, specialmente quando è già ricoperto dalle foglie.